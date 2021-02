Poskytovatelům služeb loni klesly tržby nejvíce za 20 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poskytovatelům služeb v roce 2020 poznamenaném koronavirovou pandemií klesly neočištěné tržby meziročně o 11,7 procenta. Je to nejvyšší pokles za posledních 20 let, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Nejvýrazněji klesly tržby v odvětvích spojených s cestovním ruchem. Tržby cestovních kanceláří a agentur se propadly zhruba o 75 procent, v letecké dopravě o 69 procent a v ubytování o 56 procent. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).