Pražské letiště zavírá některé brány, dále však funguje

Letiště je při současné koronavirové krizi důležitou spojkou pro převoz zdravotnického materiálu, který stát dováží z Číny. Ty podle mluvčí zaměstnávají letiště téměř denně. Klíčovou roli má letiště také v případě tzv. repatriačních letů, kterými se do země vrací Češi ze zahraničí. Vedle toho v provozu zůstávají i některé pravidelné komerční linky, ačkoliv většina z nich byla zrušena. Například dnes by měla odletět letadla do Kyjeva, Kišiněva, Minsku či Dauhá.

During this state of emergency, I would like to thank all of the personnel working at @PragueAirport. We are grateful for and proud of their hard work and dedication -- especially in helping thousands of passengers, including many Americans, get safely to their homes and families pic.twitter.com/Lps6oqNcSm