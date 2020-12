Pro jídlo do restaurace vyrazila týdně polovina Čechů, nejvíc jim chybělo setkání s přáteli

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Více než polovina české populace si nakupovala jídlo v restauracích v nouzovém stavu minimálně jednou týdně. Nejčastěji kvůli pohodlí a nechuti si vařit. Uvádí to listopadový průzkum společnosti Médea Research, který se uskutečnil v rámci kampaně "Rozbalte to" od firmy Mattoni 1873. Odpovídalo v něm 517 lidí, kteří tvořili reprezentativní vzorek dospělé populace. ČTK to dnes sdělili zástupci nápojářské společnosti.