"V posledních ročnících jasně vidíme, že začínající podnikatelé kladou čím dál vyšší důraz na ochranu životního prostředí. Loni jsme měli mezi vítězi skoro 40 procent projektů, které řeší svou environmentální odpovědnost," uvedla manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile ČR Eva Karasová.

V plánech na podnikání jsou odvážnější mladí muži. Podnikat chce v budoucnu 30 procent studentů. Mezi dívkami se na vlastní firmu chystá 15 procent dotazovaných. Na 64 procent studentů není rozhodnuto, ale vlastní podnikání zvažuje.

Na podnikání mladé lidi láká zejména svoboda, tu uvedly dvě třetiny dotazovaných. Pak je to finanční nezávislost (55 procent) a možnost věnovat se své zálibě (48 procent). "Z výzkumu vidíme, že nová generace už nepotřebuje jistoty a pravidelnou výplatu. Z těch, kteří podnikání plánují nebo zvažují, jich dokonce 16 procent ani nechce být nikdy zaměstnáno," uvedla Karasová.

Smysl podnikání nevidí mladí lidé jen v zisku. Na prvním místě jej uvedla třetina dotázaných, pro další třetinu je to splnění snu. Na třetím místě je to kvalita nabízeného produktu či služby. Hned za tím je ohleduplnost k životnímu prostředí.

"Studenti dokonce odpovídali, že by byli ochotni se vzdát části svého zisku, aby jejich budoucí firma podnikala udržitelně, šetřila vodou, plasty, neprodukovala nadbytečné obaly, brala ohled na zdraví a názory zaměstnanců, aby se chovala férově k dodavatelům. Na pět až deset procent zisku by obětovalo 45 procent respondentů, až 30 procent zisku by se vzdala třetina lidí, a desetina by věnovala dokonce až polovinu," dodala Karasová.