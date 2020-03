Ředitelka Elis: Uzavření škol může roztočit ekonomickou krizi

Firma zajišťuje správu a čištění oděvů, rohoží či tzv. rovného prádla pro různá odvětví. Funguje v třísměnném provozu, proto bude skládat směny tak, aby lidé mohli přijít do práce a zároveň se mohli starat o děti, pokud budou chtít. Část z nich zůstane doma, předpokládá Puškáčová.

"Umožníme i práci z domu, která je i v zájmu zaměstnanců, aby dostali mzdu. Navíc máme vytvořený krizový plán a v případě potřeby máme stanovené priority, ale myslím, že k tomu nebudeme muset přikročit," řekla Puškáčová. Loňské tržby firmy dosáhly 262 milionů korun a aktuálně zaměstnává 250 lidí.

Obecně se dopadů dnešního vládního nařízení Puškáčová obává. "Jedna věc je prevence, ale druhá věc je, že tato opatření obrovsky zatíží rozpočet na sociálních dávkách pro ty, kteří zůstanou doma. A to je otázka, jak to bude dělat zdravotnický personál, který se také musí starat o děti. Vnímám to jako populismus k získání voličů," řekla Puškáčová. Podle ní bude také sílit vlna nevole z ekonomické sféry.