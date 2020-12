Ministerstvo financí chce nižší DPH na menstruační pomůcky, mají být v sazbě jako léky

O zvýšení dostupnosti menstruačních pomůcek požádal Schillerovou premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na rozhodnutí Skotska, které poskytne všem menstruační pomůcky bezplatně. Minulý týden na twitteru Babiš uvedl, že u příjmově nejslabších by byl podobný krok možný i v Česku.

Skotsko bude jako první země na světě všem ženám hradit menstruační pomůcky. Chtějí zbořit toto stigma a bojovat s chudobou. Novináři se mě ptají, jestli by bylo by něco takového možné i u nás. U příjmově nejslabších určitě. Požádal jsem @alenaschillerov, aby našla řešení. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 25, 2020

Skotsko, které má zhruba o polovinu méně obyvatel než Česko, odhadlo náklady na bezplatné poskytnutí menstruačních pomůcek na 9,7 milionu liber ročně (asi 285 milionů korun).

Změnu DPH chce MF prosadit prostřednictvím pozměňovacího návrhu k novele zákona o DPH, která narovnává podmínky u dodání zboží ze zahraničí. Novelu právě projednává Sněmovna. Menstruační pomůcky by tak mohly být levnější asi od jara příštího roku. "Díky tomu, že na trhu s dámskými hygienickými potřebami panuje velká konkurence, očekávám, že snížení DPH zákaznice ve svých peněženkách skutečně pocítí," řekla serveru Blesk.cz ministryně. "Zejména domácnostem s nižšími příjmy by toto snížení daní mohlo v současné ekonomické situaci citelně pomoci," dodala.

Ještě loni bylo ministerstvo financí proti změně DPH u menstruačních pomůcek. "Snahou je využívat výjimky ze základních pravidel systému DPH co nejméně a jen v odůvodněných případech tak, aby byl celý systém DPH co možná nejtransparentnější a co nejméně komplikovaný. Podobný návrh rovněž není součástí programového prohlášení vlády ČR," řekla Blesku loni Šárka Šmolíková z odboru komunikace ministerstva financí.

MF dnes upozornilo, že dosud se u sazby DPH řídilo stanoviskem Evropské komise k výši sazby u dětských plen. Do roku 2013 totiž v ČR dětské pleny spadaly do snížené sazby, poté byly kvůli hrozícímu porušení pravidel EU přesunuty do sazby základní. "Podle Evropské komise totiž pleny nejsou výrobkem sloužícím hygienické ochraně. Z hlediska právního výkladu české verze směrnice o DPH je přitom u dámských vložek situace obdobná," uvedlo MF.

Úřad dodal, že v uplynulých letech do nižší sazby DPH přesunulo dámské menstruační pomůcky přes deset členských států EU. Podle MF se pravděpodobně opíraly o jiné jazykové verze směrnice o DPH, které odkazují na výrobky sloužící k hygienické ochraně žen.

"I nadále však přetrvává určité riziko nekompatibility s právem EU, nicméně s ohledem na množství států je pravděpodobné, že v případě sporu s Evropskou komisí bude před formálním spuštěním řízení možné legislativu případně upravit vhodným způsobem (obdobně jako u plen)," dodalo MF.