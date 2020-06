Schillerová je proti státní záruce pro Smartwings, žádný návrh prý neviděla

Stát podle Havlíčka jedná se Smartwings o záruce 500 až 900 milionů korun za úvěry, které mají firmě pomoci překonat dopady zastavení provozu v době pandemie koronaviru. Podmínkou je přejmenování firmy na ČSA a udržení 2500 zaměstnanců. Akcionáři letecké skupiny Smartwings by měli poskytnout zhruba dvě třetiny potřebné částky na záchranu společnosti.

"Já jsem žádný návrh neviděla, není na stole, ani nevím o tom, že by se měl projednávat. Já jsem názor nezměnila. Pro mě je nepředstavitelné, že bychom poskytovali státní záruky jednotlivým firmám," uvedla ministryně. Dodala, že ve Sněmovně prosadila zákon o státních zárukách, který pomoc firmám zasaženým koronavirem definuje.

Havlíček v pátek řekl, že ministerstvo nyní připravuje program, který by umožnil pomoc všem dopravním společnostem. "Připravujeme opatření, která nebudou znevýhodňovat dopravní společnosti z běžného rámce podpory," řekl ČTK Havlíček.

Pokud by se mělo investovat do strategické firmy, pak by podle Schillerové měla existovat definice takového podniku. To by mělo být v gesci ministerstva průmyslu a obchodu.

České aerolinie (ČSA) čeká podle pátečních informací zřejmě velké propouštění. Vedení dopravce o tom jedná s odbory s tím, že by se mohlo týkat až 60 procent zaměstnanců. Ve společnosti nyní pracuje kolem 700 lidí. Podle odborů by propouštění mohlo být i projevem zatím neúspěšných jednání skupiny Smartwings, do níž ČSA patří, o pomoci státu.

Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Téměř poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Firma v minulosti uvedla, že nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti, ale potřebuje od státu půjčku nebo garanci za úvěr na 1,7 až dvě miliardy korun.