Schillerová: Vystoupení ČR z Mezinárodní investiční banky není aktuální

Schillerová na rozdíl od postoje českého Senátu či ministerstva zahraničí setrvání ČR v MIB hájila. Podle ní "bylo vyhodnoceno jako výhodné a přínosné". MIB se podle ministryně na rozdíl od druhé z bank transformovala a dodržuje všechny standardy i mezinárodní sankce, i když působí na ruském území.

Právě na to poukázal Beitl, podle něhož banka podporuje projekty na ruském území a podle kritiků je banka jedním z nástrojů k prosazování ruských zájmů. Parlament se členství Česka v MIB zabýval kvůli přesunu jejího sídla z Moskvy do Budapešti. Podle Schillerové by pak banka podléhala efektivnější kontrole při uplatňování protiruských sankcí EU.

MIB založila někdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), která byla vytvořena jako protipól Evropskému hospodářskému společenství (nynější EU) a umožňovala centrální ovládání ekonomiky socialistických států. Banka podle vlády od roku 2012 prošla ozdravěním a nyní působí na trzích všech členských zemí. Cílem úvěrové politiky banky je podpora středně velkých podniků přímými úvěry, velkých podniků pomocí syndikovaného financování a zaměření na exportní financování.