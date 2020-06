Stát dostal téměř 880 tisíc žádostí o příspěvek OSVČ, vyplatil 20,5 miliardy

Vyplývá to z informací, které zveřejnila finanční správa na twitteru.

🔸 AKTUÁLNÍ data ke kompenzačnímu bonusu 🔸



✔Zpracované žádosti od společníků malých s. r. o.:

bonusové období 1⃣ ▫ 26 694

bonusové období 2⃣ ▫ 25 627



✔Zpracované žádosti od žadatelů OSVČ:

bonusové období 1⃣ ▫ 529 121

bonusové období 2⃣ ▫ 349 716

OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činil maximální příspěvek 25.000 korun, tedy 500 korun denně. Následně ministerstvo financí prodloužilo vyplácení příspěvku i po 30. dubnu do 8. června, a to opět 500 korun denně. Na druhé období ovšem musí OSVČ opět podat žádost, pokud již požádala o příspěvek v prvním období. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700.000 OSVČ.

Zároveň od počátku června mohou žádat o příspěvek společníci malých společností s ručením omezeným. Dostanou stejně jako osoby samostatně výdělečně činné 500 korun denně. Od 12. března do 8. června by mohlo jít až o 44.500 korun.

Rozhodná lhůta pro vyplácení příspěvku sice již skončila, žádat je ale možné i nadále. OSVČ, kteří chtějí zažádat o příspěvek v rámci prvního období, mají čas do 29. června. V případě druhého období a společníků malých firem je termín do 7. srpna. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Podnikatelé mohou požádat o příspěvek e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Nejvíce žádostí je e-mailem.

Zástupci obcí a krajů kritizovali, že vyplácení bonusu připraví místní samosprávy o příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje. Sněmovna tento týden schválila návrh, podle kterého obce dostanou od státu příspěvek 1200 korun na obyvatele jako kompenzaci za nižší příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje. Celkové náklady by měly být 12,8 miliardy korun.