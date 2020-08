Statistika MPSV: Nezaměstnanost v červenci vzrostla na 3,8 procenta

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) před nedávnem sklízela kritiku za dřívější zveřejňování. Statistiky nezaměstnanosti pak nechtěla před stanoveným termínem upřesňovat. Její úřad aktuální čísla v posledních měsících umísťuje na internet téměř každý den.

V únoru před krizí byla nezaměstnanost na 3,0 procenta a úřady práce podle své statistiky evidovaly 227.369 uchazečů o místo. Do konce března se podíl nezměnil. Počet nezaměstnaných poklesl na 225.678. Od konce prvního čtvrtletí do konce července po nařízení omezení kvůli nákaze a po nástupu koronavirové krize se zatím zvedl o 53.146.

Křivka vývoje nezaměstnanosti za poslední měsíce připomíná schody. Nejvíc uchazečů o místo přichází na úřad práce podle dat ministerstva vždy na začátku měsíce, kdy počet evidovaných strmě vyskočí. Poté se do konce udržuje na určité úrovni s mírným poklesem.

Ministerstvo už dřív uvedlo, že očekává růst nezaměstnanosti zhruba až o pět procentních bodů. Podíl lidí bez práce by tak překročil osm procent. Podle analytiků by nezaměstnaných mohlo výrazněji přibýt na podzim.

Propouštění má bránit kurzarbeitový program Antivirus se dvěma druhy příspěvků na mzdy a s možností odpuštění odvodů menším firmám. Maláčová minulý týden označila Antivirus za nejfunkčnější nástroj z vládní pomoci, podle ní zachránil stovky tisíc pracovních míst. Podle některých odborníků není ale dobré udžovat pozice, které by bez podpory už neexistovaly. Například podle iniciativy ekonomů a dalších expertů KoroNERV-20 je nežádoucí, aby Antivirus konzervoval minulý stav ekonomiky a bránil modernizaci. Uskupení navrhuje zavést kurzarbeit podle německého vzoru. Stát by dorovnával výdělek těm, kteří mají kvůli poklesu poptávky zkrácený úvazek. Takový model připravuje i Maláčová. Vedení tripartity by o něm mělo jednat po 17. srpnu.

Údaje o nezaměstnanosti úřad práce oznamoval vždy šestý pracovní den po skončení měsíce. Ministerstvo se v poslední době snaží informace o vývoji ohlásit dřív. Maláčová si za zveřejňování výsledků před zažitým termínem už dřív vysloužila kritiku analytiků. Poukazovali na to, že údaje o nezaměstnanosti patří k nejdůležitějším makroekonomickým statistikám a že jejich nahodilé oznamování může znejistit trhy a investory. Resort reagoval tím, že konečné výsledky zveřejňuje v ohlášený den úřad práce a ministryně uvedla jen čísla, která se ve srovnání s předchozím měsícem změnila nepatrně.