Stavebnictví letos meziročně klesne o tři až pět procent, odhadují analytici

Stavebnictví letos za pět měsíců meziročně kleslo o 2,1 procenta, za květen se snížilo o 7,6 procenta.

Stavební produkce v květnu reálně meziročně klesla o 7,6 %, po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,9 %. Meziročně bylo zahájeno o 0,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 15,3 % bytů více: https://t.co/NMKnVgOkG4#čsú #ceskystatistickyurad #rychlainformace pic.twitter.com/mDR3G0riPb — ČSÚ (@statistickyurad) July 7, 2020

"Asi úplně to nejhorší, kdy stavební firmy a živnostníci přerušili na čas svoji aktivitu, je už za námi. Ale ani nejbližší měsíce nemusí být pro stavebníky jednoduchým obdobím. S tím, jak firmy omezují své investice, začne ubývat i zakázek pro pozemní stavitelství," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Podle něj je třeba udržet na potřebné úrovni veřejné zakázky, které směřují především do infrastruktury. Pro letošek očekává pokles stavebnictví do tří procent.

Analytik společnosti Natland Petr Bartoň uvedl, že stavebnictví reaguje na ekonomický vývoj se značným zpožděním. "Zatímco největší propad okamžité průmyslové výroby jsme si, doufejme, odbyli již v dubnu, stavebnictví může až nyní postupně začít reagovat na ekonomickou situaci a hlavní poklesy máme pravděpodobně ještě před sebou. Ještě více se nyní prohloubí rozdíl v osudu inženýrských staveb a stavění domů a bytů," dodal.

Podle analytika společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy může být stavebnictví makroekonomickým tlumičem hlubokého propadu průmyslu, letos očekává pokles oboru maximálně o pět procent. "Pokles pozemního stavitelství souvisí s tím, že stavební firmy a developeři, zejména menší firmy a podnikatelé ve stavebnictví, přišli v době koronakrize kvůli nejisté budoucnosti o zakázky, případně zastavili či pozastavili své projekty. Současně se stavební firmy potýkaly s nedostatkem pracovní síly, zejména té zahraniční, na níž je tuzemské stavebnictví poměrně citelně závislé," sdělil.

Analytik BH Securities Štěpán Křeček očekává pokles stavebnictví o tři procenta. Pozemní stavitelství podle něj může klesnout až o šest procent, ovšem inženýrské stavitelství tvořené hlavně výstavbou dopravní infrastruktury by mohlo růst dvouciferným tempem. "Zatímco pozemní stavitelství může kvůli nižší poptávce ze strany soukromého sektoru zažít slabší druhé pololetí letošního roku, inženýrské stavitelství bude těžit ze zvýšené poptávky veřejného sektoru," doplnil Křeček.

Podle analytika Komerční banky Františka Táborského firmy pozastavují nebo ruší plánované investice a poptávka po stavebních pracích klesá. "Pro tento rok očekáváme propad celého sektoru 3,7 procenta. Stejně jako celá ekonomika se stavebnictví nevyhne recesi. Růst investiční aktivity firem byl už v závěru minulého roku v podstatě nulový a aktuální situace naopak ještě více odradí firmy od nových investic," dodal Táborský. Odvětví se podle něj vrátí k růstu v roce 2022.

Stavebnictví po vleklé krizi mezi roky 2008 až 2013 meziročně vzrostlo pětkrát z posledních šesti let. Loni stouplo o 2,7 procenta, předloni dokonce o 9,2 procenta, nejvíce od roku 2003.

Stavební firmy trápí nedostatek pracovníků

"Problémy vnímáme zčásti stejné jako před koronavirem, a to zejména pokud jde o nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Stále totiž trvá nedostatek učňů a absolventů odborných středních i vysokých škol v oborech, které bychom v našem oboru potřebovali. V zakázkové oblasti se projevuje opatrnost na straně soukromých investorů, kteří odkládají své investice. Tento problém pociťuje především obor pozemního stavitelství," uvedla mluvčí Strabagu Edita Novotná.

Podle mluvčího Metrostavu Vojtěcha Kostihy patří mezi největší problémy firmy nedostatek soukromých a menších regionálních zakázek. "V tomto okamžiku předpokládáme pokles tržeb zhruba o deset až 15 procent. Nikdo neví, co bude ve druhé polovině roku. Pokud by se opět uzavřely hranice, mohly by nastat problémy s nedostatkem zahraničních pracovníků na tuzemských stavbách a s výjezdem našich odborníků na projekty v cizině," uvedl dále Kostiha.

Eurovia podle mluvčí Ivety Štočkové letos očekává podobné výsledky jako loni. Důsledky opatření proti koronaviru se ve stavebnictví podle ní projeví na podzim a příští rok. "V současné době se nacházíme v plné stavební sezoně a máme dostatek práce v našem zásobníku zakázky. Obecně, a to bez ohledu na situaci kolem koronaviru, nám chybí lidé především strojníci. A stále nás trápí neúměrná administrativa spojená s výstavbou," sdělila Štočková.

Podle mluvčího Hochtiefu Michala Taliána firma očekává pokles tržeb maximálně o pět procent. Za největší problém považuje nekvalitní zadávací dokumentace pro veřejné soutěže a následný prostor pro námitky neúspěšných účastníků. Někdy dokonce i těch, kteří se soutěže nezúčastnili. "Často se soutěže kvůli chybám v zadávací dokumentaci ruší. To přináší firmám nejen ztrátu v podobě nákladů a času vynaložených při přípravě veřejné nabídky, ale i výpadky v zásobě práce z důvodu odsunutých či úplně zrušených tendrů," uvedl Talián.

Jednatel firmy Sixl Jan Sixl považuje za největší problém zpomalení nebo zastavení vydávání pracovních víz pro Ukrajince, kteří tvoří čtvrtinu zaměstnanců společnosti. "Tržby za první pololetí máme vyšší než loni, ale ještě teď dokončujeme pouze stavby nasmlouvané před koronavirem. Celkový obrat bude mírně vyšší než ten loňský. Druhá polovina roku bude horší, některé připravované stavby investorů z postižených oborů se odsouvají na příští rok nebo na neurčito," dodal Sixl.