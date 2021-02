Svaz obchodu: Mluvit do médií o uvolnění, než je jisté, není fér

Vláda by se příště na změně opatření měla podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) nejdříve dohodnout a teprve poté o ní mluvit do médií. Svým postupem tento týden podle svazu opět v mnoha lidech vzbudila naděje, když o otevření prodejen mluvila jako o hotové věci. Obchodníci znovu zbytečně investovali desítky milionů korun do přípravy na obnovení provozu. Tento způsob jednání je nefér a vytváří další nedůvěru vůči vládě a jejím opatřením, řekl dnes ČTK prezident SOCR Tomáš Prouza.