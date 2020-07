Systém penzí ve schodku. Důvodem jsou pandemie i růst důchodů, soudí analytici

Za přebytkem důchodového systému v předchozích letech byl především dobrý vývoj ekonomiky spojený s nízkou nezaměstnaností.

Z údajů ministerstva financí o hospodaření systému důchodového pojištění vyplývá, že systém penzí v Česku se letos dostal po předchozích dvou letech znovu do propadu. Za první pololetí deficit dosáhl 13,85 miliardy korun. Před rokem byla penzijní soustava v přebytku 6,28 miliardy. Půlroční příjmy z pojistného kvůli koronavirové nákaze a krizi jsou proti loňsku zhruba o 1,5 miliardy korun nižší, výdaje se ale zvedly asi o 18,7 miliardy.

"Deficit důchodového systému je kombinací tří faktorů - sílícího vlivu stárnutí populace, poklesu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení kvůli propadu ekonomiky způsobenému pandemií koronaviru a předchozího nesystémového zvyšování penzí. Zatímco koronavir nejspíše zmizí, zbylé dva faktory budou zatěžovat penzijní systém i nadále," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Obrat důchodového systému do schodku přitom není podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška překvapivý. Přebytky za uplynulé dva roky byly totiž podle něj způsobeny mimořádně silnými přírůstky mezd a zaměstnanosti, které souvisely s růstem české ekonomiky. "Schodek na penzijním účtu samozřejmě zhoršila pandemie koronaviru, která způsobila různá omezení na trhu práce, a to víc v počtu odpracovaných hodin než v celkové zaměstnanosti," uvedl.

Zároveň ale upozornil na to, že schodek prohloubily také dřívější rozhodnutí vlády upravit valorizační schéma penzí. "Již tehdy upozorňovali odborníci, že taková úprava není podložená dlouhodobým vývojem příjmů. Férovým řešením ze strany vlády by bylo teď uznat chybu a vrátit se k dřívější formě valorizací, která zde fungovala přibližně 20 let," uvedl. Financování penzí by takový krok sice podle Sobíška nevyřešil, ale aspoň by odsunul okamžik, kdy se stane systém zcela nefinancovatelným.