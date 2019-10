Televizní revoluce se blíží. Stát dá 30 milionů na podporu DVB-T2

Podle ministra není zahájení kampaně dva měsíce před spuštěním přechodu na DVB-T2 opožděné. "Veřejnost dostávala informace, dostávala je prostřednictvím operátorů, prostřednictvím České televize a my jsme to trochu cíleně nespouštěli v srpnu nebo v červenci, protože to byly prázdniny a v té době by to nemělo ten marketingový efekt. Proto jsme počkali na září, protože je prokázáno, že obyvatelé se rozhodují až ve finále, tedy v posledních týdnech," řekl Havlíček.

Informační aktivity zahrnují spuštění specializovaného webu televizezadarmo.cz, vysílání televizních spotů, rozhlasovou kampaň, distribuci informačních letáků, semináře i setkávání s občany v regionech. V příštím roce půjde na informační kampaň podle ministra zhruba podobná částka.

Vypínání stávajících vysílačů DVB-T začne 27. listopadu v Praze a středních Čechách a skončí v červnu příštího roku. "Přechodu se diváci určitě nemusí bát. V mnoha případech si nemusí kupovat novou televizi, stačí si pořídit set-top box v ceně několika stovek korun. Na druhou stranu získají diváci více TV programů a kvalitnější HD obraz, a to zdarma," uvedl ministr.

MPO zároveň pro vybraná zařízení sociálních služeb prostřednictvím krajů připravilo speciální dotační program, ve kterém je 20 milionů korun. V rámci programu bude například přispívat 1000 Kč na pořízení set-top boxu, 3000 Kč na TV přijímač a 7000 Kč na nezbytnou úpravu společné antény. Finanční podpora je podle předsedkyně rady Asociace krajů Jany Mračkové Vildumetzové koncipována tak, že může přispět k zajištění TV vysílání rovněž prostřednictvím kabelové nebo satelitní platformy či IPTV.

Na DVB-T2 přechází celá Evropa, protože je nutné uvolnit část vysílacího spektra pro rychlé mobilní sítě 5G. Nový standard DVB-T2 má na méně frekvencích umožnit vysílání více programů ve vyšší kvalitě zvuku i obrazu.