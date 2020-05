Tripartita se neshodla na odpuštění sociálních odvodů firmám

"Není absolutní shoda, ani mezi členy vlády, ani mezi zaměstnavateli a odbory," uvedl Havlíček.

Odpuštění odvodů má být další podporou z kurzarbeitového programu Antivirus. Stát z něj vyplácí dva druhy příspěvků na náhrady mezd firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru.

Podle Havlíčka panuje shoda na tom, že by se měl dál vyplácet příspěvek kvůli výpadku surovin, pracovníků či při snížení poptávky - takzvaný režim B. Zatím se má poskytovat do konce května. Pokračovat by měl do konce srpna. Skončit by měl příspěvek A na výdělky lidí ze zavřených provozů a na náhradu mzdy pracovníků v karanténě.

V modelu C by se mohly podle návrhu ministerstva práce odpustit sociální odvody, které činí 24,8 procenta z pracovníkova výdělku. Prominout by se mohly za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, nebo do 25 zaměstnanců. Podmínkou by bylo, že nesmějí propustit víc než desetinu lidí, snížit proti březnu sumu na mzdy o víc než desetinu a čerpat jinou podporu z Antiviru. Musely by také platit daně v ČR či EU.

Podle Havlíčka se na tripartitě názory pohybovaly od "nedělat vůbec nic" přes odpuštění odvodů menším firmám po prominutí pojistného všem zaměstnavatelům, nebo zaměstnavatelům z krizí zasažených odvětví.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje by při odpuštění odvodů neměla velikost firmy hrát roli a podniky by měly mít možnost si vybrat buď příspěvek na mzdu, nebo prominutí pojistného - tedy mezi podporou B a C. "Plošně by to ale nemělo být v žádném případě," uvedl prezident svazu Jaroslav Hanák.

Odbory s odpouštěním sociálních odvodů nesouhlasí. Staví se proti výpadku příjmu z pojistného. "Sociální systém nesmí být dodavatelem likvidity do firem. Najděme jiný kanál... Je potřeba postiženým pomoci, ale nechat vykrvácet systém důchodového pojištění je extrémně nebezpečné," uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Podle něj by měl být naopak tlak na banky, aby firmám "dodaly likviditu".

Podle Havlíčka by dnes návrh zákona s odpuštěním odvodů z dílny ministerstva práce měla projednávat vláda. "Měli bychom dojít k závěru (kabinet)," dodal vicepremiér.

Podle ministerstva práce by po čtvrtletním odpuštění odvodů firmám do 25 zaměstnanců ze systému vypadlo asi devět miliard korun, do 50 zaměstnanců pak asi 13,5 miliardy. Podle rozpočtu resort počítá letos s příjmy z odvodů 540,5 miliardy. Výpadek by tedy činil asi 1,7 procenta, nebo 2,5 procenta.