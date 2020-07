Úřad práce: Počet uchazečů o zaměstnání je nejvyšší od února 2018

V mezinárodním srovnání mělo Česko podle posledních dostupných dat evropského statistického úřadu Eurostat za květen nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii, připomněl Úřad práce.

"Přestože do evidence uchazečů o zaměstnání přichází v současné době více lidí než před pandemií covid-19, s rozjezdem sezonních prací řada nezaměstnaných naopak nastupuje do zaměstnání," uvedl ředitel odboru zaměstnanosti generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín. Podle něj poroste nezaměstnanost pravděpodobně i v letních měsících, ale stále spíše pozvolně, a to až do letošního podzimu, kdy očekává "razantnější zvýšení registrované nezaměstnanosti".

Ke konci června se do evidence úřadu práce nově přihlásilo zhruba 38.500 uchazečů o zaměstnání, zároveň z ní ale přes 35.000 lidí odešlo. Nejvíce nově příchozích - 5364 hlásí Moravskoslezský kraj, v Praze to bylo 4842 lidí. Naopak nejméně nových uchazečů evidoval úřad v Pardubickém kraji, a to 1494 lidí.

Volných pracovních míst bylo podle úřadu práce ke konci června 334.904. Nejvíce, zhruba čtvrtinu z celkového počtu, jich nabízeli zaměstnavatelé v Praze, následoval Středočeský kraj s téměř 65.700 volnými místy. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,8 uchazeče.

Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v červnu v Pardubickém kraji, konkrétně 2,6 procenta. Naproti tomu v Moravskoslezském kraji bylo bez práce 5,4 procenta obyvatel. Z regionů měly ke konci června nejnižší nezaměstnanost okresy Rychnov nad Kněžnou a Praha - východ, kde podíl lidí bez práce činil 1,8 procenta, respektive dvě procenta. Následovaly Pelhřimovsko a Jindřichohradecko se 2,2 procenta. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstal na Karvinsku, kde stoupl na 8,1 procenta.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v červnu 40 okresů, největší, o osm procent, Mladoboleslavsko. Nezaměstnanost naopak klesla ve 37 regionech, nejvíce v okrese Břeclav o 8,8 procenta.