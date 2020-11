Všechny obchody a služby se otevřou ve čtvrtek. Jaká budou pravidla?

Kabinet schválil s platností od čtvrtka změnu stupně rizika v protiepidemickém systému (PES) ze čtvrtého na třetí. Tím se pro všechny obchodníky také zruší dosavadní nedělní zákaz prodeje.

V obchodech i nákupních centrech bude muset mít zákazník pro sebe na nákup 15 metrů čtverečních provozní plochy. Povinné bude dodržování dvoumetrových odstupů mezi lidmi. V nákupních centrech se budou moci otevřít stravovací zóny, restaurace v nich budou smět vydávat jídlo přes okénko pouze s sebou. Zůstanou uzavřené dětské koutky.

Čtvrtek 3. 12. Definitivní termín, kdy se - při dodržování odstupu 2 m a počtu 1 zákazník na 15 m2 aj. - uvolní obchod a služby. Ze 4. stupně protiepidemick. systému PES se přejde na 3. Rozhodnutí @strakovka možné na základě lepší situace s koronavirem. ℹ https://t.co/w6cWTbTmHQ — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) November 29, 2020

V nařízeních pro obchody se nakonec upustilo od plánované karantény pro zkoušené oblečení a boty. Podle Havlíčka byla kolem tématu bouřlivá diskuse. Nepanovala podle něj jasná shoda na tom, jak dlouhá by měla izolace být. Někdo podle něj navrhoval 24 hodin, někdo 48 hodin, podle některých expertů by stačilo několik hodin. "Faktem je i to, že jsme sledovali menší firmy a živnostníky. Pro ty, kteří mají relativně hodně zboží na skladě, se to dá do určité míry ustát, i těch 24 hodin, ti, kteří mají jen třeba jedny boty od toho druhu, jedno tričko, jedny džíny, by museli zásadním způsobem posílit svůj sklad. Je otázkou, zda by to zvládli a stihli," řekl Havlíček. Navíc ve většině zahraničních zemí podle něj takové opatření neplatí.

Konání venkovních trhů vláda podle Havlíčka nedoporučuje, ale také je nezakazuje. Rozhodnutí nechává na magistrátech a obecních úřadech. Pro vánoční trhy budou platit stejná pravidla jako pro farmářské trhy, tedy mezery mezi stánky čtyři metry. Na místě nebude povolena konzumace jídla a nápojů.

Vláda od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Výjimku mají potraviny, drogerie, lékárny, optiky, květinářství či galanterie. Fungovat nemohou až na výjimky ani služby. Vybrané obchody mohly nyní fungovat od pondělí do soboty maximálně do 23:00. O nedělích mohly být otevřené pouze čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a ve zdravotnických zařízeních.

Všechny služby budou moci obnovit provoz ve čtvrtek. Personál bude muset používat roušku či respirátor. Vláda nenařídila dvojitou ochranu obličeje, tedy současné použití štítu.

Otevřít se budou moci kadeřnictví, kosmetické či masážní salony, fungovat bude moci znovu pedikúra a manikúra. Provoz smějí obnovit také tatérská a piercingová studia. Otevření se týká také fotografických služeb.

Ve službách stejně jako v dalších provozech bude platit omezení jeden klient na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Děti do 15 let by se neměly do počtu zákazníků započítávat. Lidé budou muset zároveň dodržovat dvoumetrové odstupy, a to i v čekárnách. Zákazníci budou povinni mít roušku či respirátor, pokud to služba dovoluje. Budou si ji moci sundat například na fotografování. Při jarní vlně uvolňování vláda původně provozovatelům služeb nařídila nošení roušky a štítu. Nařízení kritizovali především kadeřníci, kteří si stěžovali i na zdravotní problémy, které jim opatření způsobuje. Některým se podle informací ČTK spouštěla krev z nosu, jiní omdlévali.