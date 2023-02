ČNB zhoršila odhad letošního schodku veřejných financí na 4,5 procenta HDP

Do poloviny února mohou tuzemské české fotbalové profesionální kluby přivádět do svých kádrů posily a nejinak činí v posledních dnech pražská Slavia. Představila teprve devatenáctiletého norského mládežnického reprezentanta s řeckými kořeny Christose Zafeirise. Ten do Edenu míří z Haugesundu, přičemž se upsal až do konce června 2027. Slavii naopak opustil obránce Maksym Talovjerov, jenž následuje kroky svého bývalého spoluhráče Mosesa Usora a míří do rakouského Lince.