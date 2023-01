Důvěra v českou ekonomiku je nejvyšší od srpna, roste u podniků i domácností

Zdá se, že České ekonomice, hrozí, snad kromě již známých rizik, i další. Totiž to, že kvůli „napjatému“ trhu práce v Německu, je centrální banka Evropy, tedy Evropská centrální banka (ECB) pod velkým tlakem. Jak totiž upozorňují analytici finanční skupiny ČSOB, je pro celou Evropu zatím velkou neznámou, jak se podle Německa budou měnit základní úrokové sazby v Evropě. „Jak výrazně bude muset ECB v tomto roce ještě zpřísnit měnovou politiku, záleží do značné míry na napětí na trhu práce. Pokud by v reakci na vysokou inflaci a další problémy spadla Evropa do hlubší recese vedoucí k výraznějšímu nárůstu nezaměstnanosti, bylo by pravděpodobně o vysokou inflaci „postaráno” a ECB by si nemusela dělat velké starosti,“ uvedli analytici ČSOB.