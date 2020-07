Automobilce PSA v pololetí klesl odbyt téměř o 46 procent, obavy má Slovensko

Automobilky se potýkají s celosvětovým poklesem trhu. Jen v Evropské unii se v prvním pololetí prodalo 4,28 milionu aut, což je o 38,1 procenta méně než ve srovnatelném období loňského roku.

O 53,1 procenta zhruba na 266.100 se v prvním pololetí snížil odbyt dceřiné německé automobilky Opel a britské značky Vauxhall. Dobře se však prodávaly nové modely Grandland X a nová Corsa.

Kompletní hospodářské výsledky za první pololetí francouzská automobilka zveřejní 28. července.

PSA teď chystá fúzi s italsko-americkým výrobcem aut Fiat Chrysler. Nová společnost, která se má stát čtvrtým největším výrobcem aut na světě za společnostmi Volkswagen, Toyota a Renault-Nissan, se bude jmenovat Stellantis.

#STELLANTIS: The name of the new group resulting from the merger of @FCAGroup and #GroupePSA.

Derived from the Latin ‘stello’ (to brighten with stars), the name evokes the alignment and union of storied automotive brands to create a new #mobility leader➡ https://t.co/6sCnFoDy7m pic.twitter.com/PDVNktPCFJ