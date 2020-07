Britská ekonomika se zotavuje, v květnu vzrostla o 1,8 procenta

Květnový růst HDP nicméně zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej v anketě agentury Reuters odhadovali v průměru na 5,5 procenta.

V tříměsíčním období od března do května se HDP podle ONS snížil o 19,1 procenta proti předchozím třem měsícům.

GDP grew 1.8% in May but was still 24.5% below its level in February, before the full impact of the #coronavirus struck https://t.co/2Ac5CXhKja pic.twitter.com/kfe664wUlm