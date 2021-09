Česko bude od příštího roku přispívat do visegrádského fondu o 63 milionů korun více

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko by mělo od příštího roku přispívat do Mezinárodního visegrádského fondu 2,5 milionu eur (zhruba 63 milionů korun) ročně místo dosavadních dvou milionů eur. Stejně na tom budou i ostatní země visegrádské čtyřky (V4), tedy Slovensko, Polsko, Maďarsko. Vyplývá to z únorové dohody předsedů vlád států V4. Materiál ministerstva zahraničí, z jehož rozpočtu bude příspěvek hrazen, projedná v pondělí vláda.