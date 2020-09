Deutsche Bank kvůli koronaviru zavře pětinu poboček

Podle Philippa Gossowa, který má v Deutsche Bank na starosti retailové bankovnictví, by měla být síť poboček osekána na 400 ze současných zhruba 500 "co možná nejrychleji". Zavřít by se měly převážně pobočky ve městech.

Německé banky udržují rozsáhlou síť poboček ve srovnání se zeměmi jako je Nizozemsko a Británie, protože němečtí klienti si ještě nezvykli na internetové bankovnictví. O tom, kolik poboček si ponechat, ale přemýšlejí v Evropě kvůli pandemii i další banky, připomněla agentura Reuters.

Konkurentka DB, společnost Commerzbank, se nedávno rozhodla zavřít 200 z tisícovky poboček a o uzavírání dalších stovek uvažuje.

Deutsche Bank čelila v posledních letech řadě ztrát a skandálů, které ji přiměly k jedné z nejrozsáhlejších restrukturalizací v bankovnictví od finanční krize. Ve druhém čtvrtletí navzdory koronavirové krizi dosáhla hrubého zisku 158 milionů eur (4,3 miliardy Kč) po ztrátě 946 milionů eur před rokem, kdy měly na hospodářský výsledek negativní dopad rozsáhlé restrukturalizační náklady.