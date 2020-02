Pro dohodu zvedlo ruku 401 poslanců, proti 192. Součástí obchodního paktu bude i dohoda o ochraně investic. Dokument musí nyní schválit všechny členské státy EU. V platnost vstoupí nejdříve v polovině roku.

"Je to jedinečná příležitost zdůraznit naši ambici stát se geopolitickým aktérem, který hájí multilateralismus a bojuje proti protekcionismu," uvedl při úterní rozpravě belgický europoslanec a zpravodaj dohody Geert Bourgeois. Podle něj se jedná o nejambicióznější dohodu mezi EU a středněpříjmovou zemí, která bude udávat nový standard pro uzavírání podobných smluv v budoucnu.

Objem obchodní výměny Vietnamu s EU představuje ročně asi 50 miliard eur (1,25 bilionu korun) a podle vyjednavačů by se měl časem zdvojnásobit. Vietnam dosud uplatňuje clo ve výši 78 procent na evropská auta, 50 procent na víno a 35 procent na strojírenské výrobky, do deseti let by se však 99 procent cel mělo snížit na nulu. V případě vstupu dohody v platnost by firmy z EU získaly přístup k veřejným zakázkám ve Vietnamu a jejich výrobky by byly lépe chráněny před padělky.

Před hlasováním vznášela výhrady řada lidskoprávních organizací, které poslance vyzvaly k odložení dohody na dobu, než vláda komunistického Vietnamu učiní konkrétní a ověřitelná opatření na ochranu lidských práv a práv zaměstnanců.

Evropský komisař pro obchod Phil Hogan v úterý uvedl, že Vietnam již před podpisem dohody dosáhl "velkého pokroku" v reformách pracovního práva i na poli lidských práv. "Pokud dohodu neratifikujeme, budeme mít málo možností, jak věci ve Vietnamu ovlivnit," řekl s tím, že na dodržování ustanovení dohody bude dohlížet společná komise.

Rozhodnutí vítá místopředsedkyně EP Dita Charanzová. "Podařilo se nám dle mého vyjednat velmi dobrou dohodu, která otvírá další trh českým firmám. Pro naši proexportně orientovanou ekonomiku je taková spolupráce s třetími zeměmi extrémně důležitá. Vietnam je navíc pro Česko tradiční obchodní partner, naše firmy mají na co navazovat, i to je pro ně velká konkurenční výhoda," uvedla po schválení dohody s tím, že české subjekty dohodou uspoří až 900 milionů korun.

Dohoda s Vietnamem prošla EP, pro český export dobrá zpráva👍 99 % cel bude postupně odstraněno, úspory pro CZ firmy až 900 mil. Kč. https://t.co/OczToH28Qw — Dita Charanzová (@charanzova) February 12, 2020

"EU nezavírá oči před stavem lidských práv nebo ochranou zaměstnanců ve Vietnamu. Nová pravidla počítají s dohledem nad smluvními závazky Vietnamu v těchto oblastech a s případným pozastavením platnosti dohody, pokud by Vietnam tyto závazky neplnil," uvedl lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.