Francouzské dráhy testují vlak na hybridní pohon

Hybridizace spočívá v nahrazení poloviny spalovacího motoru systémem uložení energie do lithium-iontových baterií. Do baterií se bude ukládat energie, která vznikne při brzdění. Vlak ji pak využije například při delším čekání ve stanici a klasický motor v tu chvíli nebude muset být zapnutý.

První soupravu Regiolis upraví v továrně Alstom v Reichshoffenu poblíž německých hranic. Další etapou je nasazení vlaku do běžného provozu v roce 2022, kdy se ověří funkčnost a výkon hybridního řešení v reálných podmínkách.

