Koronavirová krize dopadá na britská letiště, o práci může přijít až 20 tisíc lidí

Poskytovatel služeb v letecké dopravě Swissport současně oznámil, že v Británii a Irsku zruší 4556 pracovních míst, což představuje asi 53 procent pracovní síly v regionu.

Swissport očekává, že jeho výnosy v regionu kvůli koronavirové pandemii klesnout o polovinu. Propouštění je podle managementu nutné, aby firma krizi přežila. Swissport vlastní čínská společnost HNA Group, firma je největším poskytovatelem pozemních služeb na letištích a služeb pro letecké nákladní přepravce na světě. Působí na 300 letištích ve 47 zemích.

AOA zastupuje více než 50 letišť. Svaz odhaduje, že budoucí počet cestujících na britských letištích bude výrazně nižší. Analýza jeho členů pak ukazuje, že v ohrožení je kvůli tomu až 20.000 míst.

"We face considerable challenges in recovering from the devastating impacts of COVID-19 and we are calling on the Government to do much more and act with urgency to protect jobs in the aviation sector" - Karen Dee, AOA Chief Executive

