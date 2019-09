Mezi její hlavní cíle bude ovšem patřit i snaha o udržení cenové stability, dvouprocentní inflační hranice a boj proti klimatickým změnám, oznámila Francouzka Christine Lagardeová během slyšení v hospodářském a měnovém výboru EP.

Představitelé ECB dávají v posledních týdnech najevo obavy z toho, že očekávané zpomalení hospodářského růstu je ještě výraznější, než se původně předpokládalo. Banka proto chystá další stimuly v podobě snížení úrokových sazeb či dalších nákupů dluhopisů.

Christine #Lagarde says climate change must be viewed as “macro-critical risk” and direct and indirect cost of burning fossil fuels taken into account. Notes that ECB has pension fund and can decide where to invest. Business also bears big responsibility. pic.twitter.com/0QuikMxdrc