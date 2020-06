Lufthansa doplácí na pandemii: Bude vyřazena z hlavního indexu německých akcií DAX

Oznámila to dnes společnost Deutsche Börse, která provozuje akciovou burzu ve Frankfurtu nad Mohanem, po pravidelné revizi svých akciových ukazatelů. Lufthansu v indexu DAX vystřídá realitní společnost Deutsche Wohnen.

Německá letecká společnost v indexu figuruje od jeho založení v roce 1988. Změna, kterou oznámila Deutsche Börse, vejde v platnost 22. června.

Německá vláda se dohodla s Evropskou unií na záchranném balíčku pro Lufthansu ve výši devíti miliard eur (přes 242 miliard Kč). Německá vláda by za to měla ve firmě získat 20procentní podíl a dvě místa v dozorčí radě. V případě pokusu o převzetí společnosti by se podíl mohl zvýšit až na 25 procent.

Akcie Lufthansy od počátku roku klesly o 38 procent, tržní kapitalizace letecké společnosti nyní činí zhruba 4,9 miliardy eur. Z hlediska tržní hodnoty společnosti se tak Lufthansa mezi německými podniky ocitla na 60. příčce.

V prvním čtvrtletí vykázala letecká společnost kvůli koronavirové krizi čistou ztrátu 2,1 miliardy eur. Navzdory očekávané státní pomoci plánuje rozsáhlou restrukturalizaci.