Nezaměstnanost na Slovensku v lednu stoupla, dle analytiků poroste i nadále

Nezaměstnanost na Slovensku se drží blízko novodobých minim, zůstává ale vyšší než v Česku, kde v lednu dosáhla 3,1 procenta.

Počet registrovaných nezaměstnaných, kteří by mohli okamžitě nastoupit do práce, v lednu na pětimilionovém Slovensku činil 137.087. Meziročně to představuje pokles o více než 7100 nezaměstnaných. Úřady práce evidovaly téměř 91.000 volných pracovních míst, jejich počet proti prosinci mírně klesl.

Nejnižší míru nezaměstnanosti ve své novodobé historii, a to 4,88 procenta, zaznamenala země loni v květnu.

Slovenská centrální banka ve své poslední prognóze odhadla, že míra nezaměstnanosti na Slovensku se bude letos a v dalších dvou letech mírně zvyšovat.