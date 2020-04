Nezaměstnanost v Evropě se může až zdvojnásobit, varují analytici McKinsey

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nezaměstnanost v Evropě by se v příštích měsících mohla kvůli koronavirové krizi téměř zdvojnásobit. V ohrožení by se kvůli škrtům, snižování mezd a pracovních hodin mohlo ocitnout asi 59 milionů pracovních míst. Odhadují to analytici poradenské společnosti McKinsey.