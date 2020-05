Průlomový rozsudek: Volkswagen musí odškodnit majitele vozů s upraveným softwarem

O výši odškodnění se bude rozhodovat případ od případu. Volkswagen uvedl, že nabídne "pragmatické a jednoduché řešení".

Soud rozhodoval v případu německého důchodce Herberta Gilberta, který si v roce 2014 koupil použitý Volkswagen Sharan 2.0 TDI za 31.490 eur (dnes 859.000 Kč) s naftovým motorem, u kterého diagnostika cíleně ukazovala menší produkci emisí, než jaká byla skutečnost. Automobilka tomuto majiteli vyhovět odmítala, neboť vůz byl podle ní po odstranění závadného softwaru plně funkční.

"Rozsudek znamená právní jistotu pro miliony spotřebitelů v Německu a opět dokládá, že ani velké koncerny nestojí nad zákonem," prohlásil právník Claus Goldenstein, který žalujícího zastupoval. Goldenstein rovněž zastupuje dalších 21.000 klientů.

Skandál s naftovými motory zasáhl desítky tisíc majitelů aut. Spolkový soudní dvůr, jak se německý nejvyšší soud oficiálně jmenuje, ale v případu upraveného softwaru rozhodoval poprvé - proto je dnešní verdikt považován za průlomový. Výnosy dvoru také jako precedens při svém rozhodování využívají soudy nižší instance.

Agentura DPA poznamenala, že postoj soudu posiluje pozici zákazníků, pro Volkswagen by naopak mohl vést k mimořádným nákladům. Automobilka totiž čelí několika tisícům soudních řízení, které chce ale podle dnešního prohlášení v dohledné době ukončit. Verdikt se zároveň vztahuje i na jiné výrobce aut, nejenom na koncern Volkswagen.

Německý důchodce Herbert Gilbert tvrdí, že kdyby o úpravě softwaru věděl, nikdy by si takové auto nekoupil. Jeho žalobu nejprve soud v Bad Kreuznachu v říjnu 2018 odmítl, ale odvolací soud v Koblenzi v červnu 2019 rozhodl jinak. Soud tehdy konstatoval, že automobilka ve snaze o maximalizaci zisku systematicky klamala úřady, konkurenci i spotřebitele, a Volkswagenu proto nařídil vyplatit za auto po odečtení doby užívání zhruba 25.600 eur.

Gilbert se ale s verdiktem odvolacího soudu nespokojil a u Spolkového soudního dvoru se domáhal plné částky. Spokojená nebyla ani automobilka, která požadovala revizi rozsudku. Zdůvodňovala to tím, že majitelům žádná škoda nevznikla, neboť vozy byly i přes upravený software vždy plně funkční. Soudní dvůr dnes ale potvrdil rozhodnutí odvolacího soudu.

Volkswagen podle DPA udává, že proti němu bylo v Německu vzneseno asi 60.000 žalob. Dnešní verdikt do kauzy podle médií přináší jasnější linii, neboť jednotlivé soudy dosud přicházely s odlišnými závěry. I tak ale komentátoři poukazují na to, že soudní dvůr dosud neodpověděl na všechny otázky. Například není jasné, jak by se mělo přistupovat k zákazníkům, kteří si vůz s upraveným naftovým motorem pořídili poté, co se informace o skandálu dostaly na veřejnost. Dvůr má proto ke kauze na léto naplánovaná další slyšení.