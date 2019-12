Revoluce v eurozóně? Reforma ESM je na spadnutí, cuká se jen Itálie

Euroskupina sdružuje ministry financí zemí eurozóny. ESM je mezivládní organizací, jejímž smyslem je v případě nutnosti poskytnout asistenci zemím eurozóny, které se dostanou do finančních problémů.

Reforma, o které 19 zemí používajících společnou měnu euro usiluje už několik let, má záchranný fond celkově posílit a snížit rizika pro investory. Pokud by například bylo nutné restrukturalizovat dluh ohrožené země, ESM by mohl s investory vyjednávat. Ve výjimečných situacích by mohl pomáhat i bankám.

Podle Centena se ministři v principu na reformě shodli, musejí však ještě dořešit několik neuzavřených bodů včetně zmíněné restrukturalizace.

"Musíme se k tomu vrátit v lednu a tu práci dokončit," připustil dnes Centeno. Původní představa, že by lídři zemí eurozóny reformu schválili na summitu Evropské unie plánovaném na příští týden, se tak posouvá na některé vrcholné setkání v příštím roce.

Itálie dávala v posledních týdnech najevo obavy, že reforma může ohrozit její případnou schopnost splácet závazky. Římu vadilo zavedení jednotné doložky o společném postupu (CAC) pro všechny dluhopisy eurozóny. Zatímco dosud se každý druh vládních dluhopisů restrukturalizuje zvlášť, změna má postup zjednodušit na jediné rozhodnutí pro všechny dluhopisy. Proti změnám se v Itálii postavilo jak koaliční Hnutí pěti hvězd, tak opoziční protievropská Liga.

Šéf ESM Klaus Regling připomněl, že reformu záchranného mechanismu musejí ratifikovat parlamenty národních států, takže se k ní mohou vyjádřit rovněž italští poslanci.

Shoda podle Centena otevírá cestu k "dalším rozhodnutím k dokončení bankovní unie", mezi nimiž je i společný systému pojištění vkladů (EDIS). Šéf euroskupiny přiznal, že chystaný plán budoucích kroků k jeho přijetí se během středečního zasedání nepodařilo schválit.

"Členské státy prezentovaly různé pohledy, diskuse bude zřejmě dlouhá," připustil eurokomisař pro hospodářství Paolo Gentiloni. Německo, které dlouho myšlenky na EDIS odmítalo, přišlo nedávno s návrhem, aby systém omezoval množství dluhopisů vlastní vlády, které mohou banky držet. S tím zásadně nesouhlasí Itálie, která byla podle Gentiloniho jednou ze zemí, jež chtějí prezentovat vlastní návrh. Očekává se proto, že dokončení bankovní unie se kvůli těmto neshodám protáhne.