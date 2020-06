Tvrdý dopad koronakrize. Britská ekonomika klesla o rekordních 20,4 procenta

Oslabovaly prakticky všechny sektory, zejména prodej aut, pohostinství, vzdělávání, ale i zdravotnictví. Produkce v sektoru služeb v dubnu meziměsíčně klesla o 19 procent, ve zpracovatelském průmyslu o 24 procent a ve stavebnictví téměř o polovinu.

"Tak jako na mnoho dalších ekonomik ve světě i na tu naši tvrdě doléhají dopady koronaviru," řekl britský ministr financí Rishi Sunak. Británie má ale podle něj šanci rychle se po znovuotevření ekonomiky zotavit, a to díky vládním opatřením, jako je finanční podpora dočasně propuštěným zaměstnancům, úvěry či daňové úlevy. Většina obchodů by měla otevřít příští týden.

V tříměsíčním cyklu do konce dubna hospodářský propad proti předchozím třem měsícům činil 10,4 procenta.

Ekonomové v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že britská ekonomika meziměsíčně klesne o 18,4 procenta a za tříměsíční cyklus o deset procent.

Šéf britské centrální banky Andrew Bailey ve středu uvedl, že pozoruje určité známky oživení hospodářství, ale varoval, že cesta k hospodářské obnově bude dlouhá. Bank of England ale zatím neuvažuje o tom, že by ekonomiku podpořila zavedením záporných úrokových sazeb. Centrální banka na začátku května varovala, že zemi by letos mohla potkat nejhlubší recese za posledních 300 let.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve svém nejnovějším výhledu tento týden uvedla, že Británii letos čeká propad ekonomiky o 11,5 procenta. Příští rok by měla ekonomika vykázat růst o devět procent. Podle horšího scénáře, který předpokládá druhou vlnu pandemie, letos britské hospodářství klesne o 14 procent, zatímco v roce příštím by mohlo vykázat růst o pět procent.