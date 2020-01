USA, EU a Británie začnou jednat o nových obchodních dohodách. Bude to náročné

Americký ministr financí Steven Mnuchin na tiskové konferenci prohlásil, že bude ještě tento týden v Londýně jednat se svým britským protějškem Sajidem Javidem o řadě věcí, včetně obchodu. "Pro prezidenta (Donalda) Trumpa je to naprostá priorita a my očekáváme, že (obchodní dohoda) bude uzavřena v letošním roce," poznamenal Mnuchin.

Americký ministr obchodu Wilbur Ross má za to, že uzavření obchodní dohody mezi USA a Británií nebude problém, protože americká ekonomika má více společného s tou britskou než s evropskou. "Obě jsou silně orientovány na služby. A pokud jde například o finanční služby, jsou do velké míry integrovány a koordinovány, takže by to mělo být automaticky snazší," řekl Ross.

Británie ovšem více než s USA obchoduje s 27 zbývajícími státy EU, a proto si mnoho společností přeje co nejužší obchodní vztahy, poznamenala agentura AP. Dohodu s unií pokládá za svou hlavní prioritu ministr Javid, s americkými protějšky bude jednat paralelně.

"Vždy se dá samozřejmě počítat se zázrakem, ale vyčkejme, až tyto dobré úmysly za sebou zanechají zasněžené kopce Davosu a příští týden zabřednou do reality," uvedli v poznámce pro investory analytici společnosti Rabobank International.

"Jedenáct měsíců je na uzavření obchodní dohody velmi krátká doba, když to porovnáme s jinými dohodami o volném obchodu," myslí si eurokomisař pro hospodářství a bývalý italský premiér Paolo Gentiloni. "EU je ale připravena udělat vše, co bude v jejích silách, aby měla s Británií co možná nejlepší vztahy. Za 11 měsíců to nebude snadné, ale myslím, že je to možné," dodal.

Jak rychle EU a Británie dohodu uzavřou, bude záviset na tom, čeho chce Londýn dosáhnout. Javid trvá na tom, že Británie se unijních pravidel a předpisů držet nechce, což může jednání ztížit.

Ohledně obchodní dohody mezi EU a USA šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová řekla, že by dohoda mohla být dokončena "v řádu týdnů". Její konstatování ale nemálo zasvěcených odborníků zarazilo a zástupci Spojených států se s tímto pohledem zcela neztotožňují.

Šéfka EK v úterý v Davosu jednala s prezidentem Trumpem. Ten po schůzce řekl, že pokud unie s USA žádnou novou obchodní dohodu neuzavře, bude muset odpovědět formou velmi vysokých cel na evropská auta a další evropské výrobky. Von der Leyenová by měla začátkem února navštívit Spojené státy.