Ferrari nově umožní platit za nová auta v kryptoměnách

Rozhodnutí padlo na žádost převážně mladých investorů, kteří již díky transakcím s kryptoměnami zbohatli.

Během první poloviny tohoto roku Ferrari dodalo na americký trh více než 1800 vozů.

Ferrari spolupracuje s BitPay, předním poskytovatelem kryptoměnových plateb, na implementaci první fáze této služby v USA, což umožňuje zákazníkům provádět transakce pomocí bitcoinů, etherea a USDC.

Italská společnost, která v roce 2022 prodala 13 200 vozů za ceny od více než 200 000 do 2 milionů eur, hodlá formu plateb kryptoměnou rozšířit na evropský trh do prvního čtvrtletí příštího roku. Poté se plánuje rozšíření do dalších regionů, kde je používání kryptoměn legálně přijatelné.

Evropa, Střední východ a Afrika jsou pro Ferrari největším trhem a představují 46 % celkových dodávek vozů v první polovině letošního roku.

V březnu letošního roku se Ferrari stalo terčem hackerského útoku, během něhož došlo k odcizení citlivých dat. Hackeři požadovali výkupné, ale Ferrari se rozhodlo neplatit s odkazem na to, že platba by podporovala trestnou činnost a motivovala by hackery k dalším útokům.