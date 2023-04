Hypoindex: Průměrná sazba hypoték v dubnu mírně vzrostla na 6,30 procenta

"Příčinou zvýšení nabídkových sazeb je ukončení akčních slev u některých bank. Nicméně většina bankovního trhu i nadále kopíruje chování České národní banky a svoje sazby udržuje na stejné hodnotě. Vše nasvědčuje tomu, že tento trend bude opravdu trvat, když ne celý letošní rok, tak určitě do jeho poslední čtvrtiny,“ uvedl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,3 procenta vzrostla v dubnu o 73 korun na 23.205 korun. Meziročně si však klienti připlatí téměř 3000 korun, loni v dubnu byla totiž průměrná nabídková sazba 4,88 procenta.

V uplynulém měsíci vzrostly všechny průměrné nabídkové sazby hypoték fixovaných od jednoho roku do deseti let, a to jak u hypoték do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV), tak u hypoték s LTV nad 80 procent.

Nejvýrazněji vzrostly sazby desetiletých fixací hypoték s LTV nad 80 procent, a to o 12 procentních bodů na 6,38 procenta. Hypotéky s LTV do 80 procent fixované na deset let zdražily o 0,08 procentního bodu na 6,1 procenta. Nárůst o osm procentních bodů zaznamenaly i hypotéky fixované na tři roky s LTV nad 80 procenta a se sazbou 6,7 procenta, jsou tak nejdražší na trhu.

Sazby hypoték fixované na jeden rok vzrostly pouze o jeden procentní bod. Banky tak v průměru nabízejí jednoleté fixace hypoték s LTV do 80 procent za 6,65 procenta a s LTV nad 80 procent za 6,15 procenta. Stejný nárůst byl u hypoték do 80 procent fixovaných na pět let (6,05 procenta).

Česká národní banka ponechala na konci března úrokové sazby v souladu s očekáváním opět beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak i nadále zůstává na sedmi procentech, kam se dostala loni v červnu. Základní úrokové sazby by mohly zůstat na vyšší úrovni po delší dobu. To samé platí podle expertů i pro hypoteční sazby.

I přes vysoké úrokové sazby ale hypoteční trh ožívá. "Hypoteční trh na počátku roku zažívá očekávané mírné oživení. To je způsobeno zejména končící fixací u starších hypoték, ale také propadem cen některých nemovitostí. A také tím, že klienti si pomalu zvykají na zvýšené sazby,“ dodal Sýkora.