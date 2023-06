Jak správně připravit jídlo ve fritovacím hrnci?

Fritování

Fritování je ve své podstatě příprava jídla zcela ponořeného do oleje při hodně vysokých teplotách. Aby bylo jídlo připraveno opravdu správně, je potřeba, aby bylo vkládáno do opravdu vroucího oleje, jenom tak se povrch pokrmu opeče prakticky okamžitě a nestane se, že by byl pokrm olejem nasáknut. Vysoká teplota také zajistí, že se vlhkost potravin změní na páru, čímž se dostatečně provaří směrem dovnitř.

Příprava

Nejvhodnější je pokrm před vložením do fritovacího hrnce obalit v těstíčku, což je nejlepší „izolant“ pokrmu. Pokud připravujete například hranolky, které se neobalují, je vhodné je předem vysušit od přebytečné vody, aby fritovací hrnec nezačal prskat.

Smažení

V momentě, kdy je olej přiveden na dostatečnou teplotu, ideálně na 190 °C, vkládejte potraviny pomalu pomocí kovové lžíce. Dejte pozor na to, abyste fritovací hrnec nepřeplnili, jelikož musíte dbát na to, aby všechny potraviny byly ponořeny celkově a měly tak prostor na vykypění. Potraviny by před vložením do hrnce také měly mít pokojovou teplotu. Chlazené či mražené potraviny by teplotu oleje okamžitě snížily.

Pro obracení potravin v hrnci nikdy nepoužívejte špičaté náčiní, protože byste mohli jejich povrch propíchnout – a tím byste způsobili únik vlhkosti do oleje. Po vyjmutí potraviny hned osušte a podávejte. Fritované potraviny je totiž nejlepší podávat ještě horké, jedině tak si zachovají ty nejlepší vlastnosti a křupavost.