Majitel Monitory Tomáš Berger nadále šíří dezinformace, zneužil k tomu i Mediář

Ředitel Monitory Tomáš Berger na stránkách Mediáře popírá usnesení soudu, k němuž se jeho společnost vzájemnou dohodou sama uvázala. Server doslovně uvádí, že: „…ředitel Berger soudí, že EuroZprávy v minulosti publikovaly ‚neověřené a zavádějících informace‘.“ Vedení vydavatelství INCORP je v této souvislosti nuceno s politováním konstatovat, že se Mediář stal nástrojem pro šíření dalších nepravdivých tvrzení, která nebyla nikdy prokázána, a Tomáš Berger jejich dalším šiřitelem, nikoliv prvním.

V posledních letech se totiž s oblibou objevuje trend nálepkování bez jasných důkazů, přičemž ve chvíli, kdy je daný subjekt vyzván k doložení svých tvrzení, se až dětinsky zbavuje zodpovědnosti a ukazuje na jiné. Společnost Monitora označovala server EuroZprávy.cz několik let za dezinformační, ačkoliv toto nikdy neprokázala. Ve své obhajobě se zaštítila tvrzením spolku Nelež, s nímž vydavatelství INCORP vede také soudní spor. A nepřekvapivě ani Nelež nikdy neposkytl důkazy o údajném dezinformačním charakteru serveru EuroZprávy.cz. Navíc se, podobně jako Monitora, i Nelež v případě konfrontace zbavuje odpovědnosti a přehazuje ji na jiné. Kupříkladu na Nadační fond nezávislé žurnalistiky, který však v té době dezinformace v médiích vůbec neřešil.

Nemalou měrou se pak na celé absurdní situaci podílí společnost Semantic Vision, která předstoupila před národ s tvrzením, že EuroZprávy.cz v minulosti údajně publikovaly zhruba tři desítky závadných (dodnes není známo jak) článků. Ačkoliv se jedná zhruba o 0,1 % roční produkce serveru EuroZprávy.cz, redakce bere svou práci velmi vážně a každý byť jen náznak možného pochybení by okamžitě vyřešila. Bohužel, Semantic Vision navzdory opakovaným výzvám ani po dvou letech nikdy nedodal důkazy pro své tvrzení.

Vedení mediální skupiny INCORP považuje za politováníhodné, že Monitora je (podobně jako Mediář či dříve Česká televize apod.) jen další ze subjektů, který se nechal nachytat na umělou pseudokauzu vytvořenou společností Semantic Vision, resp. spolkem Nelež. Je proto nepochopitelné, proč v tomto zbytečném boji ředitel Monitory Tomáš Berger pokračuje, aniž by, stejně jako kdokoliv jiný, viděl či poskytl jediný důkaz.

Vyjádření majitele vydavatelství INCORP a.s., podnikatele Petra Zelinky:

Lži, které vypouští pan Tomáš Berger skrze Mediář, jsou jen pokračováním šíření nepravdivých informací a marnou snahou o vysvětlení, proč Monitora označovala řadu let web EuroZprávy.cz ve svodkách svým platícím klientům za dezinformační. Ti dostávali do mailu nepodložené dehonestace, při jejichž obhajování se argumentace Monitory z nepochopitelných důvodů pokaždé ubírá jiným směrem. Pan Berger zřejmě nerespektuje zákony ČR ani rozhodnutí soudů a rád bere „spravedlnost“ a „pravdu“ do svých rukou. Proto i toto poslední vyjádření budeme řešit všemi dostupnými právními prostředky.

Snaha o likvidaci serveru EuroZprávy.cz „českou mediální krakaticí“ (neboli ČMK, jak ji interně nazýváme), se přitom datuje až do roku 2018, kdy boj o Hrad prohrál k naší lítosti kandidát Jiří Drahoš. Od té doby se nás pokusil titulem „dezinformační web“ častovat nejeden subjekt, nikdy k tomu však nedoložil žádné důkazy. Čestnou výjimkou jsou Britské listy, které označily za zavádějící jednotky článků, jejichž autorem ale byla ČTK. Následnou omluvu a napravení situace v podobě smazání jejich článku považujeme za korektní.

Že EuroZprávy.cz nepublikují dezinformace ale ve svém dva roky starém prohlášení uvedl i spolek Nelež, navzdory tomu, že v nejsledovanější tuzemské zpravodajské relaci o pár týdnů dříve tvrdil opak, což je dodnes předmětem soudního sporu, neboť se činnost spolku negativně projevuje na spolupráci vydavatelství s inzerenty. I ti však spadli do kolotoče nálepkování a bezdůvodného očerňování, neboť ani Nelež nikdy důkazy o závadnosti serveru EuroZprávy.cz nepředložil.

Je proto otázkou, kde vzal pan Berger své tvrzení, že EuroZprávy.cz do dubna 2020 produkovaly manipulativní a neověřené zprávy. U soudu totiž argumentoval zcela jiným zdrojem, než je spolek Nelež. Už jen prostý fakt, že nadpoloviční produkci serveru tvoří zprávy České tiskové agentury, svědčí o tom, že by si měl více ověřovat informace, kterými se ohání v mediálním prostoru.

I web Mediář by měl dbát na korektnost uváděných informací. Podnikatel Petr Zelinka je stoprocentní akcionář vydavatelství INCORP a.s., čili neřídí weby, ale celou společnost, přičemž obsah na zpravodajských webech řídí šéfredaktoři, kteří za něj osobně odpovídají před veřejnosti i hodnotícími subjekty, kterých přibývá jako hub po dešti. Vydavatelství také neprovozuje pouze EuroZprávy.cz a bulvár, ten je naopak tou nejmenší položkou, většinu portfolia tvoří několik mainstreamových zpravodajství, několik motoristických serverů a oborové zpravodajství.

Jedno ale mají všechny servery mediální skupiny INCORP společné. Bojují proti šíření lží a dezinformací, tudíž se jejich cíle nijak neliší ani například od zmíněného spolku Nelež, rozdíl je však v provedení s přihlédnutím na presumpci neviny. Vydavatelství si uvědomuje, že nemá mandát na to být ani soudce, ani kat.