Nevyhovuje vám životní pojištění? Pozor, zrušením smlouvy budete muset příjmy dodanit

Co dělat, když vám životní pojištění nevyhovuje?

Pokud jste došli k názoru, že životní pojištění už není za těchto podmínek nic pro vás, máte hned několik možností, co dělat.

Je měsíční platba pojistného nad vaše limity? Snižte si pojistné. Nevyhovují vám podmínky pojišťovny? Vyměňte pojišťovnu. Zjistili jste, že pojistku k životu nepotřebujete? Zrušte ji.

Ať už ale s pojistným produktem uděláte to či ono, vše má svá pravidla, kterým se nevyhnete.

Jak snížit pojistné?

Jestliže chcete životko rušit kvůli aktuálnímu nedostatku financí, pak raději požádejte pojišťovnu o snížení pojistného na minimum, což má hned dvě výhody.

Do budoucna se vyhnete sjednávání nové smlouvy.

Nebudete muset vracet daňové odpočty.

Zrušení pojištění by mělo být až poslední možností, životko vám může výrazně pomoci, ať už vás trápí vysoká půjčka nebo strach z pracovní neschopnosti, dobře proto zvažte, zda nejdříve nesnížit měsíční platbu.

Jak změnit pojišťovnu?

Přestup mezi pojišťovnami není složitý, pokud vám tak nevyhovují podmínky u jedné, můžete přejít ke konkurenci. Nutné je ale pamatovat na to, že se změnou je nutné přesunout i finanční prostředky, nikoliv však v plné výši, ale pouze v rámci odkupného. Znamená to tedy, že přijdete o část peněz.

Odkupné je nižší než kapitálová hodnota životního pojištění, jedná se o částku sníženou o určitý podíl, který náleží původní pojišťovně. Kromě toho vás nemine ani povinnost dodanit příjmy, pakliže jste uplatňovali daňové odpočty.

Jak zrušit pojištění?

Zrušit životní pojištění není složité, jedná se o stejný postup jako u jiných pojistných produktů typu povinné ručení, pojištění domácnosti nebo pojištění odpovědnosti. Vystačíte si pouze s občanským průkazem a smlouvou, na pojišťovně pak vyplníte formulář o zrušení a vyčkáte zhruba jeden měsíc, poté je smlouva řádně vypovězena. Stejně jako u změny pojišťovny je nutné podat daňové přiznání a příjmy až 10 let zpětně zdanit!

Jak vám životní pojištění daňově uleví?

Životní pojištění je spjato s daňovými výhodami, ty ale platí jen pro ty, kteří splní zákonné podmínky. Poté je možné částku, kterou vložíte do soukromého životka, odečíst ze základu daně z příjmů, a to až do výše 24 000 Kč. A kolik činí výše daňové úspory? Vždy záleží na měsíčním pojistném.