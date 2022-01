Obývák jako z katalogu za pár kaček s inspirací kam se podíváte

Možná vám neuniklo, že se na sociálních sítích a v reklamách hodně objevují interiéry. Mnohdy skáče jedna reklama za druhou a množí se i soukromé účty, kde lidé plní obsah úžasnými obýváky, kuchyněmi, jídelnami a dalšími místnostmi v různých stylech… Člověku se až tají dech a říká si, tak takto bych někdy chtěl/a bydlet.

Víte, v čem spočívá to největší kouzlo? V umění poskládat různý nábytek, doplnit o vhodný kobereček, přidat úchvatnou rostlinu, pořídit novou tapetu. Hezká sedací souprava vás nemusí vůbec zruinovat.

Pravdou je, že ačkoli existuje luxusní vybavení v astronomických částkách, stále za ty nejútulnější a nejvíce vyhledávané fotografie interiérů pro inspiraci patří ty, které jsou zkrátka jen umně poskládané do lákavého celku. To znamená, že nemusí být vše od jednoho výrobce a ani to neznamená, že čím dražší, tím pěknější. Faktem je, že pokud chcete kvalitu, musíte sáhnout hlouběji do peněženky, a to nejen u nábytku.

Za kvalitu si však připlatíte

Můžete také zvolit zlatou střední cestu nebo si koupit i levnější nábytek, ale počítat s tím, že za tři roky budete pořizovat další. Protože to je cca životnost méně kvalitních sedaček. Ovšem i ty tři roky můžete mít obývací pokoj jako z katalogu. Jestliže dáte přednost kvalitě, zaplatíte o něco víc, ale stále platí, že lze skutečně za pár kaček dnes zařídit obývák jak lusk a vydrží vám potom mnohem déle.

Vedle sedací soupravy hraje svou roli i obývací stěna nebo sestava, kterou si pořídíte. Dnešní trh je tak pestrý, že nebudete vědět, kterou dřív. Vybírat můžete podle velikosti, materiálu, barvy, designu – je libo moderní, retro, severský styl, vintage nebo dokonce industriální? Při zařizování vašeho obýváku vám mohou být užitečné i aplikace na zařizování interiéru nebo právě inspirativní fotografie, kterými se internet jen hemží.

Obývák jako z katalogu za pár kaček s inspirací kam se podíváte | foto: shutterstock.com

Jako další pomocník vám může posloužit i e-shop, kde hodláte nakupovat, mají fotografie interiéru s nabízeným zbožím. Lépe si tak představíte, jaká barva stěny za nábytkem, jaký přehoz, koberec či závěs, konferenční stolek a další vybavení.

Nepodceňujte drobnosti

Bezpochyby tady nejde jen o sedací soupravu a obývací stěnu, ale i typ podlahové krytiny, materiál futer, typ dveří, stínící techniku na okna (jinak působí žaluzie, jinak rolety nebo závěs). A nemalou roli hrají i doplňky, jako jsou květiny, koberečky, dekorace, přehoz na sedací soupravě, množství světla v místnosti, přítomnost zrcadla apod.

Věřte, že i takový drobný krok, jako je umístit vázu plnou čerstvých a barevných květin na stoleček, udělá s celkovou atmosférou mnoho. I když si koupíte luxusní a nákladný nábytek, který nebudete umět sladit, nedocílíte kýženého dojmu a nikdo s otevřenou pusou stát a hledět nebude. A naopak umně sladěný levnější nábytek s dalším vybavením, může udělat fantastickou atmosféru a vykouzlíte obývák snů.

Než se pustíte tedy do vybavování vašeho obývacího pokoje, projděte si inspirativní fotografie, e-shopy nejen kvůli inspirace, ale i cenám a zkuste si hrát i s různými aplikacemi na zařizování interiérů. V podstatě to není sedací souprava, se které vám spadne čelist, ale to, co jí pomůže být středem pozornosti – drobnosti, které zmiňujeme. Zajímavá tapeta, osvětlení, ležérně pohozený vlněný přehoz, kožešinka.

Mnohdy je možné vykouzlit a změnit atmosféru stávajícího obývacího pokoje právě pouze díky detailům. Na sedačku, která stále bezvadně slouží, ale vykazuje vady na kráse stačí pořídit nový elastický potah a dekorativní polštáře. Odřený konferenční stolek opatřit novou tapetou, stejně tak lze renovovat i starší komodu a třeba jen pořídit nové zajímavé křeslo, pokud se na něj najde dost místa. Pustit do místnosti více světla, přidat zeleň, pověsit zrcadlo v zajímavém rámu. Možná to nebude úplně jako z žurnálu, ale bude to vaše a určitě to vnese spoustu nové energie i radosti, a to skutečně za pár kaček.