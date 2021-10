Péče o regály: jak na to, aby vám vydržely co nejdéle?

O regály je nutno pečovat stejně jako o cokoliv jiného, co by nám mělo vydržet déle než po dobu záruční lhůty. Jak na to, aby vám dlouho vydržely i ty vaše?

Pokud máme regály doma, v bytě či domě, je údržba mnohem jednodušší. Zde prakticky stačí občas otřít prach a regály pokud možno nevystavovat vlhkým podmínkám.

Regály, které jsou umístěny ve sklepech nebo na balkonech, je nutno občas otřít, aby se na nich vlhkost neudržovala příliš dlouho. Hrozilo by poškození povrchové vrstvy. Sluneční záření také může vytvořit drobné problémy. Regály, které jsou nastříkané práškovou barvou, můžou na slunci vyšisovat, tedy barvu ztrácet. I když toto je jev dlouhodobý, v krátké době by se s barvou nic stát nemělo.

Zcela jiná situace je u regálů průmyslových, tedy prodejních regálů (vybavení prodejen) nebo skladových regálů. Pokud jsou regály umístěny v obchodním provozu, většinou bývají v uzavřeném prostoru, tedy povětrnostní vlivy nehrají roli. Zde jde hlavně o běžnou údržbu otírání prachu. V případě samoobslužných prodejen hrozí nebezpečí poškození regálů zákazníkem. Pokud se police poškrábou, je možnost nechat přestříkat barvu specializovanou firmou.

Regály zbytečně nepřetěžujte

Regály se nesmí přetěžovat přes doporučenou nosnost, protože by hrozilo jejich zhroucení. Největší pozornost při péči o regály je třeba věnovat regálům skladovým, protože tyto regály jsou namáhány nejvíce. U regálů, do kterých se zakládá paletovými vozíky, je potřeba dbát na opatrnost obsluhy, v případě nabourání vozíkem do regálové konstrukce se tato může nenávratně poškodit.

V případě paletových regálů je nutné dbát na to, aby všechny nosníky byly ukotveny kotevními pojistkami, dále potom pokud je třeba, aby byly regály ukotveny k podlaze, případně ke zdi nebo stropu. Každá specializovaná firma při montáži regálů doporučí, jestli je třeba je kotvit nebo nikoliv. Pokud by skladové regály nebyly dobře ukotveny, hrozí nebezpečí pádu a tedy újmy na zdraví.

V neposlední řadě je u všech typů regálů je nutno dbát na dodržování doporučené zátěže, a u skladových regálů to platí dvojnásob. Tyto regály jsou konstruovány na velmi vysoké nosnosti a při jejich přetížení a zhroucení by tak snadno mohlo dojít k poranění pracovníků.