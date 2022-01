Pohodový spánek: Několik tipů, jak si jej dopřát

Asi každý z nás zná situaci, kdy se ráno probudí a je celý rozlámaný. Zažívat toto častěji, nebo dokonce každý den, bezesporu nikdo nechceme. Ne vždy se nám ale daří dosáhnout takového spánku, jaký bychom si představovali. Situace může být dána mnoha různými faktory. Nejčastěji za ní stojí stres a různé nepříjemné choroby psychického rázu. Často ale dochází k tomu, že nemůžeme spát jen proto, že jsme málo unavení. V mnohých případech stojí za nekvalitním odpočinkem jiné faktory. My se jim věnovat nebudeme, ale zaměříme se na to, co by mohlo množství a kvalitu spánku zlepšit.

Útulná ložnice

V podstatě první a relativně banální záležitost. Ložnice, ve které jsou křiklavé barvy a nejrůznější věci, jež tam neopatří, zrovna dvakrát ke kvalitnímu a plnohodnotnému odpočinku nepřispěje. Ne zrovna příjemný je také relax v takovémto prostředí. Pokud se třeba rozhodnete podstoupit frenulotomii nebo jiný zákrok, v divoké ložnici plné rušivých elementů si rozhodně neodpočinete.

Kvalitní matrace

Na ty se bezesporu zaměřte. Na trhu se nachází spousta různých modelů matrací a mnohé se vyznačují vysokou kvalitou. Důležitá je bezesporu tvrdost a měkkost matrace. Zapomenout ale nelze ani na zdravotní doložky, jimiž některé z nich disponují. Právě u nich budete mít jistotu, že nebudou trpět vaše záda ani další části těla. U každé matrace jsou tyto důležité informace uvedené, takže stačí jenom číst. Jestli se rozhodnete pro matrace taštičkové, pěnové nebo jakékoli jiné, je už čistě na vás. Tak jako tak, nové zdravotní matrace stojí určitě za to.

Čas před spaním

Taktéž velmi důležitá věc. Určitě je zapotřebí se před spánkem jako takovým dostatečně uklidnit. Ideální jsou k tomu tradiční rituály. Člověk se osprchuje, vyčistí si zuby a může jít do ložnice. Proč zubní hygiena? Důvod je poměrně jasný. Mnohem lépe se usíná se svěžím dechem. Vždyť taková máta nebo i jiné bylinky, jež bývají součástí zubních past, pomohou člověku s dechem a jakýmsi komfortem v ústní dutině.

Bylinky na spaní

Síla přírody je velmi mocná a zvolit bylinky vás nemusí skoro nic stát. Fungovat mohou skvěle a můžete si být jistí, že díky svému přírodnímu původu váš organismus nijak nezatíží. Jaké se tedy využívají nejčastěji?

Meduňka lékařská

Tato osvěžující bylinka vyznačující se typickou vůní po citronech je známá již od středověku. Onu vůni zapříčiňují silice, již jsou typické zklidňujícími účinky. Jestliže trpíte depresemi, nespavostí, bolestmi hlavy a potížemi s regenerací, je pro vás vynikající volbou. Mimo jiné také pomáhá při plynatosti. Vynikající jsou jak čerstvé bylinky třeba v čisté vodě, tak i meduňkový čaj.

Třezalka tečkovaná

Jak poznat takovou třezalku na rozkvetlé letní louce? Poměrně jednoduchým způsobem. Stačí se pořádně dívat po krásných žlutých kvítcích. Problém ji najít nebude mít nikdo, vždyť se rostlina dorůstá výšky až okolo jednoho metru. Působí především jako ryze přírodní antidepresivum. Mnohdy je doporučována homeopaty a lidmi zabývajícími se alternativní medicínou. Umí zlepšit náladu a snížit úzkost. Samozřejmě bojuje také s nespavostí.

Kozlík lékařský

Jedná se o vytrvalou rostlinu mající kvítky narůžovělé barvy. Jestliže je budete sušit v domácím prostředí, můžete si být jistí, že budou vábit vaše kočky. Působí podobně jako ona slavná šanta kočičí. Kozlík lékařský je vynikajícím pomocníkem proti nespavosti. Rostlina obsahuje kyselinu valerenovou ovlivňující další kyselinu aminomáselnou. Ta právě umí navodit spánek. Kozlík je vynikající také při uvolňování svalového napětí. Především po různých fyzicky náročných výkonech. Odstranit rosaceu sice nedokáže, ale zvládá i mnohé další věci.