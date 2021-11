Průmysloví roboti – co jsou tyto víceúčelové stroje a co byste o nich měli vědět?

Pokročilé technologie a řešení, jako jsou průmyslové roboty a robotika, které se vyznačují přesností a účinností, hrají v moderním světě mimořádně důležitou roli nejen ve výrobě, ale také téměř ve všech odvětvích ekonomiky. Spolu s neustálým zdokonalováním počítačů, zvyšováním jejich výpočetního výkonu a rozsahu prováděných úkolů se objevilo místo pro moderní průmyslové roboty, jejichž provoz by mohl úspěšně nahradit lidskou práci. K čemu přesně tyto automaticky řízené multitaskingové stroje slouží pro široce chápané průmyslové nebo paletizační úlohy, jaké mají funkce a jsou jejich možnosti prakticky neomezené?

Co je to vlastně průmyslový robot?

Roboti jsou multifunkční zařízení, které vyniká svým výkonem, určené k přenosu materiálů, dílů nebo specializovaných nástrojů prostřednictvím různých naprogramovaných pohybů za účelem provádění různých úkolů. Průmyslový robot, například cobot od Universal Robots z Dánska, je automaticky řízený, víceúčelový stroj s mnoha stupni volnosti, který se vyznačuje manipulačními nebo lokomočními schopnostmi. Může se jednat jak o mobilní zařízení, tak o stacionární řešení určená pro důležité aplikace v průmyslovém sektoru, včetně paletizace. Jinými slovy, tyto typy strojů jsou vytvářeny s ohledem na automatickou manipulaci a to, co je odlišuje, je schopnost realizovat programovatelné pohyby podél několika os robota.

Moderní roboti mohou být vybaveni speciálními chapadly, podavači, dopravníky nebo různými jinými nástroji určenými pro plnění úkolů v průmyslu. Je však třeba pamatovat na to, že jako všechna automatická zařízení tohoto typu, aby byla jejich účinnost a přesnost na vysoké úrovni, musí podstupovat pravidelný servis. Roboti od Universal Robots představují široké spektrum chytrých pomocníků pro průmysl. Společnost uvedla na trh roboty vhodné pro úkoly s vysokým užitečným zatížením, jako je manipulace s těžkým materiálem, obsluha těžkých strojů, balení a paletizace a autonomní mobilní roboty (AMR). Produkty se skládají z odolných UR16e, stolních UR3 a UR3e, UR5 a UR5e a UR10 a UR10e.

Historie průmyslových robotů

Robotika je relativně nový, dynamicky se rozvíjející obor vědy a techniky, který se zabývá problematikou mechaniky, řízení, ale i aplikací a provozem víceúčelových strojů určených pro použití v průmyslovém sektoru. Přestože jsou roboti ztotožňováni především se současností, jejich historie lze ve skutečnosti vysledovat až do 4. století před naším letopočtem. Tehdy řecký matematik Archytas z Taranta navrhl mechanického holuba poháněného párou, který se mohl samostatně pohybovat vzduchem. Podobné mechanické hračky a řešení vznikaly každých pár desítek let, až do současnosti, kdy počítače a vývoj nových technologií umožnily vývoj strojů a robotů, které by mohly plnit důležité funkce v průmyslu.

Prvního průmyslového robota zkonstruoval americký vynálezce George Devol v 50. letech minulého století. Jednalo se o elektrický vozík bez řidiče, který se rychle začal používat v obchodech pro přepravu různých druhů zboží ze skladů. Za zmínku stojí, že to byla doba, kdy se vyvíjela umělá inteligence a začal vznikat i programovací jazyk. V 60. letech 20. století vznikl první válcový robot provádějící práci na základě zadaných dat a v následujících letech se stále dynamičtěji rozvíjející automatizace výrobních procesů a paletizace a rostoucí zájem o ně ze strany různých firem. To ovlivnilo i chod přístrojů, které se výrazně rozšířily.