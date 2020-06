Úrokové sazby padají, vybírejte však v nabídkách půjček opatrně

ČNB míchá s trhem nemovitostí

Ceny nemovitostí klesají, zatím ale ne až tak výrazně, jak se očekávalo. Opravdový vliv koronaviru poznáme nejspíše až na podzim, kdy bude jasnější situace ohledně turismu a služby Airbnb. Přesto může být správný čas pro nákup nemovitosti právě teď.

Hypoteční banky zareagovaly očekávaným způsobem na snížení úrokových sazeb, tedy nabídkou výhodnějších hypotečních úvěrů. Spolu se snížením sazeb také došlo k rozvolnění některých limitujících faktorů na straně žadatele – hodnota zastavované nemovitosti musí tvořit jenom 80 % z hypotéky oproti předchozím 90 % a limit poměru výše dluhu vůči příjmu je zcela zrušen. Čistě na výši úroku by ale celé rozhodnutí o hypotečním úvěru stát nemělo. Nejlevnější hypotéka, kterou hypoteční kalkulačka navrhne, může být lákavá, důležitý prvek však představuje také flexibilita z hlediska budoucího refinancování či poplatky spojené s uzavřením hypotéky.

Bankovní úvěry sále nejsou pro mnoho lidí dostupné

Proces získání úvěru u bankovních institucí je z některých hledisek nyní jednodušší, stále se ale jedná o zdlouhavou záležitost. Jelikož pandemie přivedla mnoho lidí do potíží, zvedá se zájem o služby, které umožňují si rychle půjčit. Bohužel zvýšená poptávka po rychlých půjčkách nahrává do karet i velmi nesolidním poskytovatelům, jejichž metody se podobají lichvaření. Nejčastějším způsobem, jak nekalá nebankovní společnost dostane klienta do dluhové pasti, jsou přestřelené administrativní poplatky spojené s půjčkou a vysoké sankce za opoždění se splacením. I jeden den zpoždění může dlužnou částku zdvoj až trojnásobit. Před uzavřením smlouvy o půjčce je tedy nutné velmi důkladně prozkoumat veškeré dokumenty a dávno před sjednáním si také udělat zevrubný online průzkum o praktikách dané společnosti.

Spoření vyžaduje risk

Spoření se díky vysoké inflaci dostalo do vážných potíží. Nelze najít prakticky žádný spořící účet, na kterém by docházelo k opravdovému zhodnocení vložených peněz. Lepší cestou, jak peníze zhodnotit, je účast na akciových trzích, které se však nyní vyznačují vysokou volatilitou. Další variantou, jak úspory nechat dlouhodobě narůstat, je stavební spoření. Na něm však samozřejmě nemáte peníze okamžitě k dispozici, protože pokud vloženou částku vyberete před vypršením 6 let, přijdete o státní podporu. V současné situaci bychom tedy měli s úspory nakládat diverzifikovaným způsobem, pokud chceme maximalizovat jejich zhodnocení. Část naspořené částky patří do železné zásoby na co nejvýhodnější spořící účet, část na stavební spoření a část by měla být vložena do akcií.