Ať už patří mezi studenty, anebo se doma věnujete práci na počítači, je třeba vytvořit si praktický pracovní koutek. Jeho dominantou by měl být kvalitní PC stůl, který vám poskytne dostatek místa. Nabízí se řada modelů přizpůsobených přesně podle toho, co od stolu očekáváte. Myslet byste měli také na úložný prostor, proto se hodí přidat do místnosti ještě komodu.

PC stoly

PC stolek by měl poskytovat dostatek prostoru pro veškerou elektroniku, a ještě kousek místa navíc pro další práci. Nabízí se různá zpracování podle toho, jak s chcete svůj pracovní prostor rozvrhnout. Je tedy třeba vybírat přesně podle vašich potřeb. Mnohdy je nutné přizpůsobit se velikosti prostoru místnosti, a tak není možnost vybírat velké stoly. Ovšem v nabídce najdete i stolky malých rozměrů, které mají spoustu praktických zásuvek, přihrádek a dalšího, díky kterým na něj vměstnáte vše potřebné.

Vytvořte si svůj koutek s dostatkem pracovního i úložného prostoru | foto: shutterstock.com

Výběr stolu

Stůl byste vždy měli přizpůsobit přesně svým potřebám. Jedním z důležitých parametrů je jeho výška. Praktickým řešením jsou polohovatelné stoly, jejichž výšku si snadno nastavíte. Díky tomu vás ani po dlouhém sezení u stolu nebudou bolest záda. Rozměry stolu záleží jen na vás, vždy se však snažte vybírat největší možnou velikost, jelikož dostatek pracovního místa je klíčový.

Stoly jsou vyráběny z rozmanitých materiálů, takže si můžete vybrat přesně podle svého gusta a přizpůsobit tak i design stolu. Tak najdete ten nejlepší kousek, který do pokoje skvěle zapadne, aniž by narušoval jeho estetiku. Stoly z masivu jsou praktické, jelikož vydrží mnoho let. Často je však využívána dýha, která není tak odolná, ovšem snadno se udržuje, takže je praktická. Moderními materiály jsou sklo a kov. Ty sice vypadají dobře, jenže pro běžné používání mohou být značně nepraktické.

Přidejte komodu

Komoda je univerzálním kusem nábytku, do kterého můžete uložit jakékoliv věci. Hodí se tedy i do pokoje či pracovny. Snadno do ní totiž vměstnáte různé vybavení, od elektronického příslušenství až po papíry a jiné nezbytnosti. Praktická komoda vám dovede přidat velké množství úložného prostoru navíc, který se vždycky hodí. Navíc se může stát skvělým designovým prvek vašeho pokoje, jelikož se nabízí různá provedení, a to co se barev, materiálů i tvarů týče.

Důležité parametry

U komody byste se vždy měli nejprve zaměřit na její funkčnost. Dbejte tedy na kvalitu šuplíků a polic. I zde platí, že nejkvalitnějším materiálem je masiv. Častou volbou je však lamino, které poskytne skvělou kvalitu, přičemž jeho cena je příznivější. Navíc můžete vybírat z různých barev, takže snadno najdete styl, který bude ladit s ostatním vybavením pokoje.

Volit můžete specifické dekory jako je třeba dub sonoma, ovšem pro vyladěný vzhled je důležité, aby tento odstín ladil s ostatním nábytkem. Mnohdy proto bývá lepším řešením volit neutrální barvy jakou je bílá a černá.

Nabízí se různá provedení komod – s klasickými dvířky a šuplíky, ovšem může být také prosklená. Pokud však netoužíte po jedinečném kousku, je nejlepší volbou volit klasická provedení, která jsou praktická. Sklo je totiž poměrně náročné na údržbu, a navíc se nejedná o tak odolný materiál. Jestliže nemáte v pokoji dostatek prostoru, volte komodu menších rozměrů, zejména co se šířky týká. Není totiž příjemné, když nábytek zbytečně zavazí.

Vybavování pokoje nábytkem může být oříšek, protože nabídka nábytku je široká. Nemusíte se však bát, že byste si nevybrali. Soustřeďte se tak na parametry důležité pro vaše potřeby, v druhé řadě pak nezapomínejte ani na design. Při nákupu nového nábytku se vám budou hodit slevové kupóny, díky kterým seženete i luxusní kousky za příznivé ceny.