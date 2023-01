Koruna je nejsilnější od roku 2008, dovolené zlevní. Vyplatí se také nyní nakupovat eura

Koruna sílí díky částečnému návratu optimismu na světové trhy. Ten souvisí zejména s otevíráním čínské ekonomiky. Peking na konci loňského roku upustil do drakonických covidových restrikcí, což dává dobrou naději, že druhá největší ekonomika světa by letos měla růst rychleji, než se čekalo. Význam čínské ekonomiky je tako zásadní, že se její vyšší růst odrazí také lepším výkonem světové ekonomiky, což svědčí i české koruně.

Další příznivou zprávou je pro korunu pokles burzovních cen plynu v EU. Ty jsou v těchto dnech nejníže od září 2021, což dává dobrou naději, že Evropu mine závažná recese, plynoucí z nezvládnuté energetické drahoty. I tento příliv optimismu žene korunu výše.

Do toho zmírňují očekávání ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb v podání americké centrální banky, což vytváří tlak na oslabování dolaru a zároveň to posiluje měny typu koruny.

Navíc je Česká národní banka i nadále připravena intervenovat prodejem deviz za silnější a stabilnější kurs české měny, což rovněž podporuje její zpevňování.

Sázky na další významné posílení koruny jsou však v tuto chvíli odvážné. Spíše je třeba počítat s tím, že česká měna část svých zisků odevzdá. Koncem letošního března by měl být její kurs vůči euru na úrovni 24,20, a koncem června pak dokonce 24,35, vyplývá z analytického konsensu, jak jej zachycuje Bloomberg. Na konci letošního roku by mělo euro stát dokonce 24,50 koruny.

Dá se očekávat, že Češi budou letos díky silné koruně více cestovat do zahraničí? To asi úplně ne, ale…

Silná koruna sama o sobě nebude mít takový vliv, aby Čechy v jakkoli plošnějším rozsahu přiměla cestovat do zahraničí. Lidé při svém rozhodnutí, zda vycestovat, zvažují i další faktory, jako je například jejich stávající i vyhlížená finanční situace, nyní zejména s ohledem na rapidní obecnou inflaci a energetickou drahotu. Také berou v potaz to, před jakou dobou turisticky cestovali do zahraničí naposledy. Nebo jaké jsou jejich další zásadnější výdaje, třeba na vzdělání dětí nebo investice do nemovitosti, včetně splátek nyní notně prodražených hypoték.

Ceny zájezdů se odvíjejí také do jiných cen a faktorů, než je kurs koruny k euru. Ale doporučit nyní lze směnu korun do eur. Jak pro účely dovolené, tak třeba za účelem založení vlastního eurového účtu. Je třeba to vidět tak, že eura jsou nyní v jakási „slevě“ a že v nadcházejících měsících koruna proti euru spíše oslabí, takže „sleva“ pomine nebo již nebude tak výrazná. Směna z korun do eur je nyní výhodná jak pro ty, kdo ještě využívají v zahraničí při dovolené hotovost, tak pro ty, kteří již přešli plně na bezhotovostní platbu. Kdo například využívá aplikace typu Revolutu a ví, že v nadcházejících měsících vycestuje do eurové ciziny, může si v aplikaci směnit koruny za eura už teď, tedy za velmi pravděpodobně výhodnější kurs, než jaký bude platit pro směnu v rámci dané aplikace letos na jaře nebo v létě, kdy teprve nyní směněná eura v zahraničí utratí.

Silná koruna celkově zlevňuje pobyt v zahraničí. Nyní jde tedy zejména o korunu silnou vůči euru, proti němuž se včera ocitla na své nejsilnější úrovni od listopadu 2008. V eurové cizině – nebo obecně všude tam, kde přijímají euro – tak budou mít Češi levnější pobyty na vlastní pěst, třeba skrze AirBnb, dále třeba návštěvy restaurací a hospod, taxi či platformy, jako je Uber, nákupy potravin, pohonné hmoty, půjčení auta, různé služby, výlety, suvenýry a další. Je možné, že díky silnější koruně budou nižší také samotné ceny zájezdů a letenek. To ale souvisí také s cenovou politikou cestovních kanceláří nebo prodejců letenek, kteří musí do výsledné ceny zahrnovat celou škálu faktorů, například cenu lidské práce nebo paliv.