Krk, Baška: Další letní chorvatské destinace na přímém spoji FlixBusu

Ostrov Krk, nacházející se v Kvarnerském zálivu a propojený s pevninou ikonickým mostem, je dlouhodobě oblíbenou destinací českých turistů. Historické město Krk je známé svou architekturou a městskými hradbami, zatímco Baška na jihu ostrova láká svou písčitooblázkovou pláží, oceněnou Modrou vlajkou za ekologii a kvalitu služeb.

Od 20. června FlixBus zavádí novou přímou linku na Krk, která začíná v polské Varšavě a v Brně bude odjíždět denně v 19:45. Trasa vede přes Bratislavu, Vídeň, Štýrský Hradec a Záhřeb, s příjezdem do Rijeky v 6:30 následujícího dne. Jak uvedla společnost ve své tiskové zprávě, odtud pokračuje do obcí Malinska (7:25), hlavního města Krk (7:50) a Bašky (8:30). Spoje v opačném směru vyjíždějí z Bašky ve 21:20 a z Krku ve 21:55, do Brna dorazí v 10:20 následující den. Cena jednosměrné jízdenky z Brna na Krk začíná od 999 Kč .

Společnost nabízí také spojení na Istrii a do Dalmácie. Linky z Prahy a dalších českých měst vedou na Istrii přes Umag, Poreč, Rovinj až do Puly. Tyto spoje jsou v provozu pětkrát týdně od začátku května, od 23. června do 30. září denně a od 27. června do 2. září jedou dokonce dva autobusy za sebou. Linka do Splitu ve střední Dalmácii jezdí od 9. května čtyřikrát týdně, od 24. června do 8. září denně a od 27. června do 2. září dva autobusy za sebou. Tato linka staví také v Zadaru, Biogradu na Moru, Šibeniku, Trogiru a dalších destinacích .

Ceny jízdenek do Chorvatska začínají na 999 korunách a lze je zakoupit i na poslední chvíli.