V zimě buďte při startování auta trpěliví

Spěcháte do práce, ale poté, co jste své auto úspěšně zbavili sněhu a pomocí škrabky na sklo se zbavili námrazy, nemůžete nastartovat? Než se podíváte pod kapotu a začnete se poohlížet po příčině problému, snažte se ještě jednou v klidu nastartovat. Předtím ale vypněte vše, co není k nastartování auta nutné.

Konkrétně tedy zhasněte všechna světla, větrání, topení i rádio. Stále nic? V tento moment vám nezbývá nic jiného než vylézt z auta a jít hledat příčinu. Pokud je problém vážnější, možná bude nutné koupit nějaké nové autodíly.

Proč vám nejde v zimě nastartovat?

Důvodů, proč s vámi automobil v zimě nespolupracuje, existuje víc. Na vině je mnohdy autobaterie, karburátor, palivo nebo olej. Abyste lépe pochopili, proč jsou právě tyto věci příčinou toho, že nemůžete se svým vozem odjet, přinášíme vám menší přehled toho, jak venkovní teplota ovlivňuje chování automobilu a jednotlivých autodílů.

Teploty, při kterých mohou nastat potíže s vozem

Teploty, při kterých mohou nastat problémy s nastartováním vozu, nemusí být nijak extrémní. Již při 0 °C mohou některé autobaterie ztratit až 30 % svého výkonu. Nízke teploty mají vliv na chemický proces, který produkuje a ukládá energii v baterii, zpomalují ji a snižují schopnost baterie udržet se v nabitém stavu.

Pokud se teploty pohybují pod bodem mrazu, může dojít také k zhoustnutí kapalin. Jmenovitě tedy k houstnutí oleje, kapaliny v převodovce i v ostřikovačích. Pokud jezdíte na benzín, měli by být vaše cesty bezproblémové až do -60 °C. Příliš nízké teploty nevyhovují ani karburátorům. Máte-li možnost parkovat v garáži, využijte ji.

Máte potíže se startováním auta v zimě? Toto jsou možné příčiny Foto: AdobeStock

Jak předcházet potížím s nastartováním auta?

Počasí samozřejmě ovlivnit nemůžete, ale existují určitá preventivní opatření, která můžete dodržovat. Před příchodem zimy nezapomeňte na výměnu provozních kapalin. Vyměňte kapalinu v ostřikovačích a nechte si zkontrolovat stav brzdové i chladící kapaliny, a také se podívejte na stav oleje. Pokud je pro vás vaše auto pouze dopravním prostředkem, kterým se dostanete z bodu A do bodu B, a nemáte ponětí o tom, kde se co nachází, neváhejte jej před příchodem zimy svěřit do péče automechanikovi.

Mrazy, sníh a teploty klesající hluboko pod nulu automobilům v žádném případě nesvědčí. Abyste měli jistotu, že každé ráno nastartujete, vyplatí se auto parkovat v garáži, ideálně takové, která je vytápěná. Nemáte-li tu možnost, buďte při startování vozu v zimě trpěliví. Zejména v případech, že řídíte starší modely.