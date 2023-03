OECD zlepšila výhled na letošní rok, před jednou věcí ale varuje

Vláda by mohla příští týden projednávat návrh novely s trvalou změnou valorizace důchodů. Úpravy by měly podle záměru platit od července příštího roku. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva práce Eva Davidová. Kabinet navrhuje kvůli zadlužování růst penzí zpomalit. Jako krok k nutnému ozdravení veřejných financí to doporučují i Národní rozpočtová rada (NRR) a Národní ekonomická rada vlády (NERV).