OPEC+ o víkendu zřejmě před sankcemi vůči Rusku dál sníží těžbu ropy

OPEC+ je skupina 23 těžebních zemí v čele se Saúdskou Arábií a Ruskem. Skupina se sejde v neděli, aby rozhodla o další produkční politice. Zasedání se koná před zavedením sankcí na ruskou ropu, které mohou mít zásadní vliv na trh. Navíc slábne poptávka po ropě v Číně a narůstají obavy z recese.

Skupina OPEC+ se na začátku října dohodla na snížení těžby od listopadu o dva miliony barelů denně. Učinila tak navzdory výzvám ze strany Spojených států, aby těžila více, a přispěla tím ke snížení cen pohonných hmot a podpoře světové ekonomice. Agentura Bloomberg dnes uvedla, že podle jejího průzkumu kartel OPEC snížil těžbu o jeden milion barelů, Rusko však před začátkem platnosti sankcí těžbu zvyšovalo.

Americký ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ) nedávno napsal, že by skupina mohla zvýšit těžbu o 500.000 barelů denně. OPEC+ ale naznačil, že by mohl naopak přijít s hlubším omezením produkce, aby podpořil ceny ropy.

Analytička společnosti RBC Capital Markets Helima Croftová uvádí, že od zasedání OPEC+ se neočekává zvýšení těžby a že existuje vysoká pravděpodobnost hlubšího snížení těžby. Na trhu je podle ní mnoho nejistoty a delegáti musejí zohlednit, co se stane s Čínou a s těžbou ropy v Rusku.

Cena ropy Brent se dnes dopoledne pohybovala pod 88 dolary za barel, na začátku června ještě byla nad 120 USD za barel. Americká lehká ropa WTI se obchodovala pod 81 USD za barel, zatímco před půl rokem byla také nad 120 USD.

Snížení těžby očekávají i další analytici. Shodují se v tom, že důvodem bude klesající poptávka v Číně a nižší ceny ropy na trhu. Konečné rozhodnutí ale bude podle nich záviset i na tom, jakou změnu by na trh mohlo přinést zavedení sankcí na ruskou ropu.

Od 5. prosince vstoupí v platnost zákaz dovozu ruské ropy do Evropské unie po moři. Skupina vyspělých zemí G7 pak zvažuje stanovení maximální částky, která by se měla platit za ruskou ropu. Žádná formální dohoda o cenovém stropu zatím nebyla uzavřena, agentura Reuters ale ve čtvrtek dovedla, že vlády EU se předběžně dohodly na cenovém stropu 60 dolarů za barel. Kreml už dříve varoval, že pokus o zavedení cenového stropu na ruskou ropu způsobí více škody než užitku.